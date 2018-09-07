鉅橡8月合併營收1.3億元 下半年展望樂觀

專業絕緣材料大廠—鉅橡企業 (8074) 公告 2018 年 8 月合併營收 1.30 億元，較上月持平，較去年同期成長 12.71%，累計今年前 8 月合併營收 9.57 億元，年增率 19.78%，公司也對下半年展望抱持樂觀看法。鉅橡表示，受惠消費性電子產業旺季，且美系手機大廠新機發表在即，啟動 PCB 產業拉貨動能，激勵 8 月合併營收創下 1.3 億元，較去年同期成長 12.71%，預估第三季營運表現可期。



展望第四季，由於 PCB 產業應用已多元發展，除了消費性電子產品，5G 通訊等新科技應用，都將使 PCB 朝向高階製程邁進，對於載板線距及電木板絕緣性要求更為嚴格，公司挾產品競爭優勢布局高階產品比重，營運表現維持樂觀看法。







