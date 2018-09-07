一位歷史學家說 若希拉蕊當總統 今日的美國會更亂

歷史學家佛格森 (Niall Ferguson) 週四告訴 CNBC 說，若希拉蕊當總統，會較目前的川普政府更具有破壞性。

佛格森週四在義大利 Ambrosetti 論壇上，接受 CNBC 訪問時說：「很可能一場彈劾程序會立即展開。因為川普的支持者會認為選舉舞弊，因而強烈不滿。」

紐約時報週三刊登一篇不具名專欄文章，描述川普總統主管白宮的混亂情況，還說明了美國政府內部，有一股反對勢力，阻撓川普施政。

週二，資深記者伍華德 (Bob Woodward) 預告將出版一本新書，內容引述政府內部人士的話說，川普團隊正遭遇行政權力瓦解的危險。

佛格森說：「我真的認為，如果希拉蕊勝選，美國的局勢會更亂。」

這位史丹佛大學研究員還說，川普的基本支持者仍不離不棄，但也難免懷疑押注押的太大了點。

佛格森補充說，川普不是國王，美國政府有 63 個機構在分工合作。

「看看他們做了什麼，情況就好了許多。川普政府的經濟政策，從來就不是災難，這與某些經濟學家的預測恰巧相反。他們曾說，市場會完全崩跌，」佛格森說。他指出，市場其實是往上崩漲。

關於外交政策，佛格森說，川普改變了對中國，北韓與中東的政策，大部份的改變都應被視為是改善。