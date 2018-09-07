【IPO追蹤】奧邦建築(01615-HK)超購180.49倍 發售價0.67元

澳門建築承包商奧邦建築(01615-HK)公布公開發售結果，公司合共接獲13324份有效申請，認購合共27.22萬股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購的1500萬股香港發售股份總數約181.49倍。合共6000萬股發售股份亦已自國際配售重新分配至香港公開發售。香港公開發售的發售股份最終數目為7500萬股發售股份，相當於超額配股權獲行使前全球發售初步可供認購的發售股份總數約50%。國際配售項下有268名承配人。該股料9月10日掛牌，西證國際為獨家保薦人。

認購一手(5000股)者有9092份，中籤率為48.53%。根據發售價每股發售股份0.67元，為招股價介乎0.52至0.78元的中間價稍為偏向下方。

根據發售價每股發售股份0.67港元，該公司自全球發售收取的所得款項淨額估計約為6170萬元。

集團計劃將今次上市集資所得的10%，用在併購其他澳門建築承建商或分包商。對此，執行董事鄭益偉表示，現時未有任何特定併購目標，但併購方向會繼續環繞澳門建築行業，惟要視乎行業情况，同時公司暫時會專注澳門市場，未有任何海外拓展計劃。



更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)