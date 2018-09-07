保誠(02378-HK)傳分拆大馬業務獲批

彭博引述消息指出，英國保誠(02378-HK)擬把其馬來西亞的業務單位在當地上市的計劃，已獲馬來西亞證券監管當局批准，集資可能達7億美元（54.6億港元）。

報道另引述消息透露，保誠仍未決定是否推進有關上市計劃；保誠未有就報道置評。馬來西亞證券監管當局亦未有對事件作出回應。

保誠中期年報顯示，其馬來西亞業務單位今年上半年的經營溢利為9700萬英鎊，以固定滙率計，按年升10%。新業務保費及供款方面，期內馬來西亞的年度保費等值為1.17億英鎊，新業務保費現值為5.83億鎊。

報道又稱，馬來西亞央行早前設定今年6月底，為外資保險公司減持其當地業務分支股權的最後限期。其央行行長Nor Shamsiah Mohd Yunus上月表示，正與相關的公司進行商討。同時表明會對承諾把股權減持的外資保險商給予彈性，截止日期按個別情況而定。

保誠今年初公布，擬把旗下英國及歐洲業務M&G Prudential分拆，並會在倫敦上市。保誠本身會繼續聚焦亞洲、美國及非洲等市場發展，並會保持在倫敦及香港等地上市。

來源：信報

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)