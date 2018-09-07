道指曾跌近百點收升20點 納指3連跌

市場憂慮美國與中國的貿易戰隨時升級，道瓊斯工業平均指數走勢反覆，最多曾跌94點，尾市轉升，收報25995點，升20點，升0.08%；標準普爾500指數收報2878點，跌10點，跌0.37%；科技股延續上日跌勢，拖累納指連續第三天下跌，納斯達克指數收報7922點，跌72點，0.91%。

市場注視美國總統特朗普會否落實向額外2000億美元進口中國貨品加徵關稅；他早前表示，仍未準備好與中國達成貿易協議，但雙方將繼續保持對話。中國商務部回應稱，如果美方不顧反對，對華採取任何新的加徵關稅措施，中方將不得不做出必要的反制措施，任何施壓對中國都是無理無效的。

Facebook(fb)和Twitter的高層周三到美國國會作證後，市場繼續擔憂政府將加強監管科技公司，蘋果公司和Facebook分別跌1.66%和2.78%；亞馬遜收挫1.83%。晶片生產商股份跌得更傷，美光科技急插近10%；科林研發及應用材料公司分別挫6.97%和5.25%。





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