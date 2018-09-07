盤前財經大事搶先讀2018年9月7日

今日操盤前瞻

股東會：富邦媒、利得

法說會：國巨、大立光、統一超、味全、裕隆、創意、鎧勝 - KY、晶心科、元太、億豐

除權息：興富發

台塑四寶 8 月營收重回 1500 億元 台塑化、台化創近 4 年新高

台塑四寶昨 (6) 日公布 8 月合併營收共 1557.34 億元，繼 5 月的 1513 億元後，重新站回 1500 億元大關，月增 7.4%，年增 21.9%，四寶營收均較上月與去年同期成長，又以台塑化 (6505-TW) 、台化 (1326-TW) 最為亮眼。閱讀全文...

行動支付大躍進 上半年嗶出 356 億元 已超越去年全年

行政院長賴清德上任後加速推動行動支付，還訂下 2025 年要達到 90% 普及率的目標，金管會昨 (6) 日宣布今 (2018) 年上半年成績單，經統計，今年上半年行動支付交易達新台幣 356.1 億元，遠高於去年一整年的 171.1 億元，交易量 3318 萬筆。閱讀全文...

新興市場瀕熊市 再刷 2008 年來「最長下跌天數」

在美元指數持續落於 95 點高檔的壓力之下，再加上美國聯準會 (Fed) 九月升息日漸逼近，近日新興市場繼續延續上週拋售潮，尤其以土耳其、印尼、南非、巴西等新興市場的拋售狀況，最令投資人憂心，甚至富時 (FTSE) 新興市場指數更是直逼熊市。閱讀全文...

村田生產未受颱風影響 改道出口減輕 MLCC 供給疑慮

21 颱風燕子過境日本關西，全球被動元件龍頭村田製作所 (Murata) 表示，颱風沒有對工廠造成損壞，生產計畫並沒有受到影響，至於關西機場停擺，村田將由其他機場出口，減輕市場對被動元件供給擔憂。閱讀全文...

〈榮化將下市〉李氏家族每股 100 元認購 KKR 孫公司

榮化 (1704-TW) 昨 (6) 日晚間發布重訊，說明未來李謀偉及家族成員認購 Carlton 上層控股公司的暫定股權比例，KKR 將與李氏家族以 453.69 億元 (約 15.12 億美元) 的交易金額，向榮化股東取得 100% 股權，而 KKR 與李氏家族將以每股新台幣 100 元價格，認購 Carlton 上層控股公司股份。閱讀全文...