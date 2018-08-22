天剛價格持續異常波動 櫃買籲請投資人注意交易風險

天剛 (5310) 價格異常波動，櫃買中心表示，為保護投資人權益並提醒注意交易風險已多次公布注意交易資訊，並自 8 月 8 日至 8 月 21 日期間對該股票採取預收款券及管制撮合時間之處置措施，8 月 20 日又再遭公布注意交易資訊。天剛 107 年 8 月 21 日本益比高達 1727.5、股價淨值比 5.9，107 年前 2 季營業利益 36.5 萬元，每股盈餘 0.01 元，較去年同期營業利益 1,538 仟元、每股盈餘 0.02 元均呈現衰退。



近期諸多媒體報導有關該公司轉型切入遊戲市場、權利金可觀、今年將陸續推出兩款遊戲、未來將辦理 10 億至 20 億元私募案等消息，櫃買中心提醒，有關具體營收、損益數字及辦理募資案件等，請投資大眾依「公開資訊觀測站」實際公告資訊為準，以確保權益。



櫃買中心籲請投資人買賣天剛股票，應隨時注意該公司在「公開資訊觀測站」發布之公告及重大訊息，且參酌公司的財務業務基本面資料審慎為之，也強調會依監視相關規定進行調查追蹤，如有違反櫃買中心相關規定者，將迅予處理，涉及違反相關法令者，將逕行舉發或簽附有關調查報告報請主管機關核辦。