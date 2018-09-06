新美齊今推出自建自售品牌「新美齊Jade 12」建案 總銷預估12億元

新美齊集團 (2442) 董事長林傳捷今 (6) 日表示，隨著新美齊住宅建案銷售入帳同時，預估今年營建收入可望高於電子事業部門；2019 年新美齊營收可望持續成長，營收將維持此一態勢。而新美齊今日公開推出在台北市信義計畫區豪宅建案，為自建自售品牌「新美齊 Jade 12」，林傳捷表示，「新美齊 Jade 12」總共有 12 戶，一層一戶，每戶 131 坪，目前可售戶數約為 6 戶，總銷預估為 12 億元。林傳捷表示，除「新美齊 Jade 12」建案外，面對大安森林公園的「PARK 259」建案總銷約 40 億元，預售時已銷售九成，預計下月交屋入帳。



此外，10 月將在台北市天母大使特區推出 23 戶合建案，該建案總銷約 12 億元，新美齊預計可分回其中的 35%；而新美齊在台北市中山堂旁也有建地，不過該地因涉及文化資產保存法及都市計畫審議，可能耗時會較久，而未來新美齊集團也將持續鎖定雙北市地區推案。