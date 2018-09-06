【亞洲投顧】還是等待正式止跌訊號

◆盤勢分析

今天大盤量增下跌，回補掉第一個缺口 10916 點，拉出下影線有初步止跌訊號，不過還是提醒大家多看一天，等到明天站穩今天高點 11016 點才有正式止跌訊號，沒有正式止跌訊號則有進一步下看 10770 點的機會，按照規劃紀律操作；龍哥沒有想到大盤如此強勢 V 型反轉，但是早就跟大家分享，大盤站穩 10725 點開始偏多操作，照著規劃操作就容易有獲利，而且是大獲利，親帶期貨會員大賺 + 100 萬以上；龍哥從七月初就不斷提醒大家，大盤資金輪動快，不要太積極操作，多看少做，有照做的話，受傷程度就會較低，盤勢好就擴大獲利，盤勢不好就要控制風險。今天換 3533 嘉澤強勢。

這陣子主力雷達的主力股還是很強勢，例如，7/31 主力雷達就選出 4953 緯軟；8/3 就選出 2379 瑞昱和 3227 原相；8/6 就選出 2027 大成鋼；1477 聚陽，早在 8/10 雷達就選出來了；8/14 主力雷達選出 6121 新普，幾乎是起漲點！看看龍哥推薦的 5371 中光電和 2421 建準以及 4725 信昌化，都有創高，找到主力找到獲利。

今天外資期貨多單增加 1304 口，自營商期貨空單增加 676 口，外資選擇權避險佈局，自營商選擇權偏多佈局，大盤下跌，多方籌碼增加，有機會在此止跌。



【籌碼穩定的主力股】

5371 中光電，3037 欣興，2458 義隆

3533 嘉澤，2421 建準，3227 原相，6121 新普

1101 台泥，1102 亞泥，2014 中鴻

1477 聚陽，1476 儒鴻，1402 遠東新，4725 信昌化

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 11018 點開始偏多操作；空方操作者帶量跌破 10952 點開始偏空操作，現在防守 11018 點。

蘇建豐 (股期龍哥) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估