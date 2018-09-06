【日盛投顧】月季線為短線多頭重要防線

◆盤勢分析

1. 週四台股開高殺低震盪，最高點 11,016 點曾收復 5 日線（10,994 點），最低點 10,905 點失守 10 日線（10,986 點）但守穩在月線（10,884 點）、季線（10,880 點）、半年線（10,880 點）及年線（10,801 點）之上，終場指數下跌 70.83 點，跌幅 0.64%，收在 10,924.30 點，成交金額為 1,295.68 億元，大於 5 日均量（1,102 億元）及 20 日均量（1,214 億元），帶量下跌。三大法人合計賣超 39.58 億元：外資賣超 3.03 億元、投信賣超 10.38 億元、自營商賣超 26.18 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利於大盤回穩。

（2）、均線：支撐為月 / 季 / 半年線至年線，壓力為 11,100 至 11,186 點。

（3）、技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值（49）在 50 附近，短線整理。

3. 選股方向可留意半導體、蘋概、PCB、電競、工業 4.0、金融、生技、越概股、運輸、自行車等。

半導體、蘋概、太陽能、生技、越概相對抗跌

1. 半導體： 2330 台積電創波段新高，IC 設計在本波反彈中相對強勢，相關個股包括 3034 聯詠、3545 敦泰、6462 神盾、6202 盛群、2458 義隆電、3035 智原、3227 原相、3443 創意、3661 世芯 - KY、5269 祥碩等。勝高 SUMCO 的北海道千歲廠產能受影響將有助維持矽晶圓供需吃緊的現狀，且 6488 環球晶 8 月營收創高，帶動 3532 台勝科反彈。

2. 蘋概：3008 大立光 8 月營收成長性不如預期，但蘋果拉貨動能將延續到 10、11 月，可留意 2474 可成、4958 臻鼎 - KY、2360 致茂、2439 美律、4943 康控 - KY、3673TPK-KY、6121 新普、3105 穩懋、2356 英業達等。

3. 越概股：越南在中美貿易戰中相對受惠，相關概念股包括 1402 遠東新、9910 豐泰、9938 百和、1434 福懋、4426 利勤等。

4. 太陽能：歐盟終止對大陸太陽能雙反措施，到期後不再延長，2406 國碩、3576 新日光近期轉強。

5. 生技：09/04-09/06 召開的行政院生技產業策略諮議委員會議 (BTC 會議) 具短線題材，可留意包括原料藥 4119 旭富、新藥 1760 寶齡富錦、4123 晟德、4162 智擎、1795 美時、4147 中裕、醫材 4107 邦特、4736 泰博、保健食品 8436 大江、4107 邦特、醫美 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍、隱形眼鏡 1565 精華、8406 金可 - KY 等。

6.PCB：近期受資金青睞，指標有 3044 健鼎、2316 楠梓電、3037 欣興、5349 先豐、5469 瀚宇博、4927 泰鼎 - KY、3645 達邁等。

7. 大廠紛紛發表新款晶片，2376 技嘉、2377 微星等第四季營運可望增溫。

8. 工業 4.0：工業自動化需求已成趨勢，可留意 2308 台達電、6414 樺漢、2049 上銀、1590 亞德客 - KY、1597 直得等。

9. 原物料：水泥業淡季不淡，1101 台泥、1102 亞泥大陸市況佳。

10. 運輸：BDI 走勢堅挺，散裝 2612 中航、2606 裕民為族群亮點，貨櫃 2603 長榮震盪築底。

11. 自行車：電動自行車滲透率逐步拉高，9914 美利達、9921 巨大等可受惠。

12. 金融：美國持續升息循環，大陸開放外資比例，金融族群受惠，指標包括 2881 富邦金、2882 國泰金、2891 中信金、2886 兆豐金、2883 開發金、2884 玉山金、2823 中壽、5871 中租 - KY、9941 裕融等。