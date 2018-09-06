增長邏輯依然強悍，江南佈衣股價被錯殺？

江南佈衣（03306-HK）最近的股價走勢真的不太好，從5月25日的歷史最高位20.9港元/股直線下挫，目前在12港元左右搖擺，中間8月28日創出最大跌幅12.1%，簡直如過山車般慘烈。而其背後的原因，或主要來自於業績增速放緩。

江南佈衣業績增速放緩

杭州江南佈衣服飾有限公司成立於1994年，作為中國内地商業運作在中高端的設計師品牌，公司集設計、生產，銷售為一體，創立了“JNBY”女裝，“速寫croquis”男裝，“JNBY BY jnby”童裝等品牌。區别於快時尚品牌，江南佈衣定位在基於自身年輕狀態的生活追求，通過對時尚品味個性化的解讀從而塑造出具有時代意義的地域身份象徵及自然與自我的生活狀態的演繹。

截至2018年6月底年度業績，江南佈衣營業收入達到28.64億元（人民幣，下同），同比增長22.8%，較2017財年的營收增速小幅提升0.2個百分點。歸母淨利潤4.1億元，同比增長23.8%，增長速度較上年同期大幅下滑14.7個百分點。

對於增速放緩的原因，江南佈衣將其歸為報告期内取得的政府補貼減少，期内江南佈衣收到政府補貼1979.2萬元，較去年同期4030萬下降超50%，該收入減少直接拉低了淨利潤增長率。實際上，在剔除該一次性收入影響後，公司的淨利潤增速依然非常可觀，高達31%。

具體到其他盈利指標，江南佈衣的表現也不遜色於上期。期内，公司毛利由2017財年14.74億元增加至2018年財年的18.26億元，增長率為23.8%。受益於零售網絡的擴展，各品牌毛利組合的變化及在線渠道新品銷量不斷增加帶來的毛利和毛利率增長，公司整體毛利率由2017財年的63.2%，增加至2018財年的63.7%，提升0.5個百分點。

而在江南佈衣引以為傲併作為業績增長邏輯的會員規模和粘性上，則繼續保持穩定增長。期内，擁有會員賬戶數近2.5百萬個，較上年同期增加近0.5百萬個。活躍會員賬戶數從2017財年的逾26萬個上升至2018財年的逾36萬個，年度購買總額超過人民幣5,000元的會員賬戶數從2017財年的逾11.8萬個上升至2018財年的逾16.2萬個，其中年度購買總額超過人民幣5,000元的微信會員賬戶數從2017財年的逾11.1萬個上升至2018財年的逾15.7萬個。

由此可見，報告期内江南佈衣倚重的增長邏輯仍然穩定強悍，增速放緩也併非主營業務開“小差”，此次股價下跌或許隻是外圍環境惡劣下的一次錯殺？

文：董虹

編：賀秋霞

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