【華冠投顧】盤中解析：股王重挫 電子股拉回

劉彥良 分析師

股王大立光 (3008) 釋出 9 月營收將和 8 月持平的看法，不如法人預期引發賣壓，盤中一度重挫近 8%，目前仍有 5% 跌幅。深究大立光營收將持平的原因係在於產能滿載，為非戰之罪，且公司派正在尋覓土地為擴產作準備，未來業績將持續向上揚升，故我認為即使今日重挫但後勢並不悲觀。

但大立光大跌著實引來電子股賣壓，電子指數目前下跌約 0.53% 較非電族群明顯弱勢，跌勢較重的電子股包括挖礦的撼訊 (6150) 和青雲 (5386)、DRAM 的南亞科(2408) 和華邦電 (2344)，以及蘋概的 GIS-KY(6456) 和康控 - KY(4943)。

勞退和勞保基金在 7、8 月大賣股後，資金勢必要移往新的族群和個股，昨天率先發動的南電 (8406) 今天創高後小拉回，不過嘉澤 (3533)、加百裕(3323)、百和(9938) 和順德 (2351) 開始動起來，另外投信昨天剛進場追價的健策 (3563) 更是連續第二天拉出漲停板，故投信偏多股絕對現階段在選股上要留意的方向。



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