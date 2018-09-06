港股失守27000點 U+A0騰訊穿320港元關口

港股連續2天急挫，9月6日並失守27000點關口，跌至逾14個月低位。初段表現反覆，開市已見低開174點，隨即反彈倒升24點至全日高位的27268.39點，但後勁不繼，之後便徐徐下挫，中午收市跌175.35點；下午開市跌勢加劇，並失守27000點關口，於14:16左右跌至全日低位26818.82點，最多跌425點。全日波幅449點，隨後跌幅略為收窄，恒生指數收市報26974.82點，跌269.03點或0.99%，成交金額升至1049.5億港元。兩天合計急挫998.52點。

恒生國企指數收市報10578.58點，跌67.12點或0.63%。

9月恒生指數期貨於15:58報26916點，跌189點，未平倉合約13萬張。

10月恒生指數期貨報26916點，跌183點，未平倉合約2135張。

在新興市場貨幣貶值，以及貿易戰可能升級的陰霾下，亞洲股市今早普遍低開，恒生指收繼續尋底。

特朗普政府會否再將貿易磨擦升級，這一、兩天將是關鍵時刻。而新興市場多國貨幣跌至紀錄新低，並技術性跌入熊市，亦促使資金流出新興市場。

騰訊(00700-HK)股價繼續重創，一開市便跌穿320港元關口，收市報314.6港元，跌10.2港元或3.1%，跌至14個月低位；成交金額140.03億港元，連跌兩天共合跌了24港元。騰訊遊戲官方微信公佈，騰訊於下周對新用戶在首次進入《王者榮耀》遊戲時，將會啟動最嚴格的實名策略，接入公安權威數據平台進行校驗。另外，《南方都市報》早前引述遊戲界人士報道，除了總量控制外，未來還將有遊戲版號配額制和遊戲行業專項稅，每款遊戲或將會徵收35%的稅款。

中國平安(02318-HK)收市報74.9港元，跌0.393港元或0.5%。

友邦保險(01299-HK)為第6大交投活躍，收市報64.5港元，跌1.3港元或2%，跌至13個月低位。新興市場貨幣累創低位，業務以亞洲市場為主的友邦保險亦受困擾。

銀河娛樂(00027-HK)收市報54.05港元，跌2.7港元或4.8%。

是日逆流而上股只長江基建(01038-HK)，收市報58.75港元，升0.75港元或1.3%。長江基建 剛於9月3日發行總值20億美元的歐元中期票據。 長和系近期亦有回購活動，長和(00001-HK)及長實集團(01113-HK)9月5日再度回購，合共涉資約1.29億港元。

中國鐵塔(00788-HK) 連跌5天後終見反彈。收市報1.07港元，升0.04港元或3.9%。日前有分析指若中國聯通及中國電信合併，可能會影響中國鐵塔的出租率。中國鐵塔昨晚發通告指，業務營運正常，並不知悉導致股價波動的原因。中國移動(00941-HK)亦升1.15港元或1.6%，收市報75.15港元。

中國石油(00857-HK) 和中國海洋石油(00883-HK)亦見上揚。中國石油收市報5.75港元，升0.09港元或1.6%。中海油收市報13.44港元，升0.32港元或2.4%。中國國務院發布促進天然氣協調穩定發展的若干意見，提出確保國內快速增儲上產，2020 年底前天然氣產量目標為2000億立方米以上，利好天然氣相關板塊。

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