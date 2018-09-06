宏碁布局智慧城市 停車計時器正式上線 加快週轉率翻倍

宏碁 (2353-TW) 旗下子公司宏碁智通研發智慧停車計時器，今 (6) 日於台北市正式上線營運，共有 13 格智慧計時車位，可自動辨識車牌，民眾利用 APP 繳交停車費，從停車到收費全程無紙化，宏碁智通指出，透過智慧開單，過去經驗可提高停車週轉率 1 倍以上。

宏碁智通總經理游明豐表示，智慧開單可提供車主即時停車資訊，並使用行動電子支付，提高停車開單效率、增加停車週轉率。

宏碁智通指出，今年參與台北市路邊特殊格位智慧管理第二階段計畫，除了車輛偵測、車牌辨識等技術外，並加入紅外線補光，提高車牌辨識率，並同步將車位資訊移至停車大聲公雲端平台，從停車到繳停車費，將全程線上無紙化完成，宏碁智通旗下停車大聲公 APP 同步將成為線上繳費服務業者之一，未來將會增加悠遊卡支付等功能。

宏碁智通此次與台北市政府的試辦合作計畫，成為旗下第 3 個智慧路邊停車方案示範場域，本方案預計到 2019 年 2 月結束。

宏碁智通為宏碁旗下 100% 持有子公司，宏碁計畫今年推動子公司上市櫃，宏碁智通便是其中之一，主要業務為智慧交通與電子票證相關服務方案。根據宏碁年報指出，宏碁智通 2017 年營收為 2093.8 萬元，稅後虧損 4166.8 萬元，每股虧損 1.39 元。