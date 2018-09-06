〈日本天災頻頻〉村田生產未受颱風影響 改道出口減輕MLCC供給疑慮

21 颱風燕子過境日本關西，全球被動元件龍頭村田製作所 (Murata) 表示，颱風沒有對工廠造成損壞，生產計畫並沒有受到影響，至於關西機場停擺，村田將由其他機場出口，減輕市場對被動元件供給擔憂。

村田發出的公告指出，總部和生產工廠被沒有人為或物理損壞，對生產計劃沒有影響，但主要出口基地關西機場目前復原時間尚不明朗，村田也計劃通過其他國內主要機場替代運輸。

而原本市場擔憂，受到燕子颱風干擾機場運作，被動元件恐又面臨一波供貨吃緊潮，儘管法人認為，此影響將相對有限，不過消息仍引起市場注意，隨著村田確定更換機場出口，供貨疑慮可望獲得舒緩。

根據日本媒體指出，村田計畫改由成田機場出口，短期需求缺口將利用當地庫存供應，有助減輕下游對被動元件供給不順的擔憂。

除村田外，另一間半導體大廠羅姆（ROHM），今 (6) 日起也改從成田、羽田與中部國際等 3 個機場出口產品；另外日本瑞薩、東芝、松下等，也在尋找關西機場以外的運輸方式。

事實上，日本很多電子零組件都是由關西機場出口，去年 5.64 萬億日元出口金額中，關西機場出口的金額就占到 2 成之多。

另外，鴻海 (2317-TW) 集團旗下夏普位於堺市總部廠區內，據傳負責生產面板的工廠也有屋頂漏水的情形，公司也已派人進行檢查、修補。