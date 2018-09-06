台灣大結合集團資源攻數位音樂 主題日周末登場

台灣大 (3045-TW) 總經理鄭俊卿表示，除全力打造新莊棒球場成為全國首座智慧棒球場外，也將結合集團資源，搶進運動及數位音樂商機，旗下 MyMusic 目前有超過 440 萬註冊用戶、550 萬首以上曲庫，將攜手富邦悍將棒球隊舉辦主題日，9/8 的活動將由大馬音樂鬼才黃明志與台灣大基金會董事長張善政開球。

各電信業者都在積極進行 5G 的布局，台灣大更是結合運動領域的資源，將把富邦悍將新莊棒球場打造成全國第一個 Pre 5G 智慧棒球場（smart stadium），目前球場已完成 MEC(Multi-access Edge Computing) 技術所需的網路頻寬建置。

鄭俊卿指出，今年底將申請 5G 試驗頻段，計畫明年第 1 季底前後，在新莊棒球場建置 5G 實驗網，完成 5G 基地台的建置，預計採用符合 R.15 標準 (5G 行動通信技術標準第一版) 的非獨立 (Non-Standalone，NSA) 架構，搭配既有 4G 網路提供行動寬頻服務體驗。

鄭俊卿表示，精采的賽事過程少不了鼓舞士氣的熱血音樂，MyMusic 是台灣知名音樂串流服務平台，特別在本周末與富邦悍將共同舉辦「G!POP 流行音樂節－台灣大哥大 MyMusic Night」主題日，希望帶給現場球迷視覺和聽覺的雙重享受。

首次擔任開球嘉賓的張善政表示，獲邀擔任開球打者相當興奮，對黃明志的歌曲漂向北方創下破億人次的超高點擊率更是印象深刻，是 MyMusic 平台上去年點聽率最高的歌曲之一，期待和初登板的黃明志在場上互相切磋球技。

台灣大指出，周六賽事開打前，歡迎球迷先到場邊體驗 MyMusic、myVideo、mySports 等數位服務，另外，與桃園市真善美基金會合作的「2018 種福電計畫」也首度設置實體攤位，希望為真善美基金會老憨兒們募款 895 萬元建置太陽光電系統創造綠電，目前已超過 2400 人慷慨解囊，募款達成率近 5 成。