【異動股】農業股午後走強 西部牧業(300106-CN)漲逾5%

午後，農業股普遍走強，截止發稿，西部牧業(300106-CN)漲5.34%報7.7元，雪榕生物(300511-CN)漲4.36%報8.37元，牧塬股份(002714-CN)、福成股份(600965-CN)漲逾3%，登海種業(002041-CN)、天邦股份(603668-CN)等漲逾2%。

消息面上，貿易戰烏雲下，農業板塊受益。當地時間週四(9月6日)美國關於對華徵稅的公眾意見徵詢計劃將結束，特朗普此前告訴他的助手們，待公眾意見徵詢期一結束，就準備立馬對另外2000億美元中國進口商品加徵關稅。過去兩個月，美國對價值500億美元的中國商品徵收關稅。中國予以同樣規模的關稅報復。料美國將對中國加徵新的關稅。9月6日是美國計劃對中國2000億美元商品提高關稅稅率的截止日期。中國對美國的進口遠少於出口，中國稱將對600億美元的美國產品加徵關稅，料這將影響到美國在中國的企業。事態或有所轉機，但特朗普政府磨刀霍霍，料對全球經濟造成較大影響。

分析人士認為，農業板塊的整體上漲，也有農產品價格上漲導緻市場通脹預期升溫所帶來的影響。一方面，非洲豬瘟疫情的爆發在一定程度上會引起國家農業部門以及獸用疫苗公司的關註，在一定程度上會促使獸藥企業對非洲豬瘟疫苗的研發，因此可以關註獸藥龍頭公司，如：生物股份、中牧股份等相關標的公司。另一方面，非洲豬瘟的爆發可能會影響人們的對豬肉的消費，進而增加對禽肉、水產品等其他肉類消費品的需求，因此可關註其他肉類替代消費品生產公司。

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