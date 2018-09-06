滬深兩市橫盤震蕩滬指漲0.17% 天然氣板塊領漲

今早，滬深兩市股指集體小幅低開，兩市開盤後快速走高，但隨後出現緩慢的震蕩回落走勢。天然氣、軍工、國產軟件等板塊相繼拉升，帶動滬指震蕩上行，隨後漲幅逐漸收窄，深成指午間收綠，創業板指走勢與滬指大體一緻。以軟件股為代表的科技股成為市場熱點，維持住了市場盤面上的活躍度。

截止午間收盤，滬指早盤收報2708.85點，漲0.17%，成交583億;深成指早盤收報8386.99點，跌0.18%，成交額807億;創業板早盤收報1431.35點，漲0.08%，成交額287億。

近日大漲的超跌個股集體走低;從盤面上看，天然氣板塊領漲，電信、國產軟件板塊強勢,數字中國、國產軟件、燃氣水務等板塊漲幅居前;食品飲料、房地產等板塊領跌，廣東自貿區、機場航運等板塊跌幅居前。個股方面，惠州燃氣、賽意信息等約25股漲停。

截止11:31分，滬股通淨流入12億，深股通淨流入4.58億。

方正證券表示，近期，先知先覺資金陸續入場，部分個股開始走出獨立行情，股價翻倍不再是幻想。歷史規律表明，個股行情先行，就是市場底構築接近尾聲的特徵，機構加速調倉，大盤盤中波動加劇，個股表現差異大，短線大盤盤底依舊。操作上，輕指數、重個股，逢低關註TMT、國改、資源及底部右側放量股，回避補跌不到位股。

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