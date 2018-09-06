洗牌大戰開啓，完成D1輪融資的閃送能否突破重圍？

近些年，零售市場催生出的即時配送業務取得快速發展，同時也受到資本市場的關註，資本巨頭紛紛註資即時配送企業，註資規模也日益增長。

繼UU跑腿和點我達後，國内即時配送巨頭閃送近日也完成了新一輪融資。8月28日，閃送對外宣佈完成6000萬美元的D1輪融資。本輪融資由海松資本、五嶽資本、源星資本聯合領投，SIG海納亞洲創投、順為資本等跟投，光源資本擔任本輪融資獨家財務顧問。

融資不斷 版圖擴張迅速

閃送隸屬於北京同城必應科技有限公司旗下品牌，聚焦於共享經濟，以互聯網+、大數據為依託，專註於即時專人直送，為用戶提供7×24小時，平均1分鍾響應、10分鍾上門、同城1小時速遞服務。

根據其官網，目前閃送已開通222個城市，匯集49.62萬閃送員，累計1.06億忠實用戶。

來源：閃送官網

借助越來越多的企業及個人消費者對快遞配送的及時性和便捷性的苛刻要求，以及擁有著巨大城市人口市場紅利，閃送自2014年閃送業務上線後僅僅時隔兩年時間，在2016年就實現了盈利，之後保持了年300%的高速增長。

憑借其強大的盈利能力及日益壯大的市場交易規模，閃送成為各家資本爭相湧入的新場地。經財華社統計，自2014年成立以來，閃送已完成了多輪融資，融資總金額超2.1億美元。

獲得多輪融資後，加上閃送取得不俗的經營業績，閃送近幾年動作頻頻，不斷加大其業務版圖，試圖搶佔市場這塊巨大的蛋糕。

根據閃送官方網站數據，目前除了西藏等一些偏遠的城市，業務幾乎覆蓋了中國所有四線以上城市。

洗牌大戰開啓，閃送能否突破重圍？

艾媒發佈的《2018上半年中國即時配送市場監測報告》顯示，2018年中國即時配送行業用戶規模將同比增長21.2%，達3.55億人。且用戶對於即時配送的需求也在逐漸增加，用戶粘性也在增長，其中44.3%的用戶使用頻率不少於每週1次。

來源：艾媒咨詢

在初次創業失敗後，閃送創始人薛鵬在2014年看到了同城物流市場的巨大機會，創立了以限時送達的C端市場(即消費者市場，指所有為個人消費而購買或取得商品和服務的個人和家庭)遞送服務平台。

與郵寄的物品所需時間較長的傳統物流企業不同，閃送是一家提供“時間服務”的公司。用戶通過平台提出配送需求，基於眾包模式，由就近的閃送員在線搶單，提供同城專人直送快遞服務，以此“解決燃眉之急”。

憑借著先發優勢利用C端網絡服務在即時配送領域深耕細作，以及其正確的發展戰略，閃送已經成長為業内具有良好口碑及市佔率較大的即時配送公司。

但是，風光無限的同時，閃送正面臨著行業日趨激烈的競爭壓力。C端的即時物流仍處於混戰狀態，洗牌大戰正悄然開啓。

uu跑腿也是業内不能忽視的力量，其自2015年上線以來，短短3年多時間，UU跑腿業務覆蓋全國137個城市，服務全國2000多萬用戶。去年至今UU跑腿獲得近4億元人民幣融資。

達達-京東到家也不甘示弱，近期完成新一輪5億美金的融資，沃爾瑪、京東分别增持，併通過技術提升全鏈路效率。

根據2017年財報，順豐同城配送同比增長636.18%，收入達到3.66億元，收入佔比從2016年的0.09%上升至0.51%。同城配送的爆發式增長，讓順豐看到了同城C端市場巨大的蛋糕。於今年7月份，順豐上線順豐同城急送業務，由順豐專職人員進行配送服務，承諾30小時上門，最快1小時送達。

即時配送行業目前已是百花齊放的發展程度，蜂擁而至的玩家加劇了行業殘酷的競爭性。尤其擁有龐大的物流配送係統以及眾多的網絡業務的順豐將會是閃送的噩夢。閃送成立至今僅有4年時間，作為一家初創企業，在數據資源、企業架構上仍不成熟，距離順豐、美團等老牌企業仍有較大差距，尤其是從業務覆蓋密集程度來看，佈局更完善的順豐等企業一旦降維到C端，優勢將更加明顯，能夠為用戶帶來更優質的消費體驗，壓縮閃送的市場及利潤空間。

作為新零售下的細分領域，即時配送行業也剛興起幾年時間，各路大佬及新興的企業都站在了同一起跑線上，目前市場還屬於群雄逐鹿的競爭狀態。而長遠來看，安全性、企業的資金支持及服務質量等都是決定即時配送企業存亡的關鍵因素。衝出層層重圍，閃送的希望十分渺茫。

作者：覃漢計

編輯：賀秋霞

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