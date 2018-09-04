騰訊止跌 恒指季檢調整下週一生效 23億買盤流入

中國官媒打壓網遊口徑稍寬鬆，騰訊 (0700-HK) 股價終止 4 連跌，今 (4) 日上半日漲 1.3%，午盤後再漲 2.1%，截至發稿，股價來到港幣 339.4 元，上漲 1.983%。

騰訊股價止跌回升的另一個利多消息，是本週五 (7 日) 收盤前的恒指、國指季檢調整帶來資金追入，統計恒指及國指合共有近港幣 23 億元被動資金流入，根據過往經驗，有助短線提振股價。

圖：新浪財經

恒指季度檢討調整將於下週一 (10 日) 生效，本週五收盤前資金轉換跑道，騰訊近期股價受壓，占恒指比重亦跌至第三，以 9.1% 的比重排在友邦 (1299-HK) 之後，騰訊比重將調升至 10% 的上限，按全球追蹤恒指的 ETF 資產總值港幣 1450 億元計，即有港幣 12.8 億元被動基金流入。

此外，騰訊加入新國指後，第三階段比重將由 4% 調升至 6%，目前騰訊占國指比重約 3.6%，以追蹤國指的 ETF 資產總值約港幣 410 億元計，預計有港幣 9.8 億元流入騰訊；恒指連同國指的比重調整，合共有約港幣 22.6 億元資金流入騰訊。

以騰訊過去 20 日日均成交額港幣 97 億元計，比重調整的資金流入占日均成交約 1/4，本週五尾盤料有助推升騰訊股價。

上一次季檢時，指數調整於 6 月 1 日尾盤生效，調整前，騰訊占恒指比重僅 9.2%，連同國指的調整，當日尾盤在被動買盤湧現下，騰訊以全日高位港幣 404 元收盤。

另外一檔受惠股是建行 (0939-HK)，建行的國指的比重調升，週五尾盤亦將有港幣 4 億元被動資金流入，以過去 20 日日均成交額約港幣 18 億元計，比重調整的資金流入占日均成交逾 22%，有助推升建行股價。