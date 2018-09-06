區塊鏈集團(00364-HK)收到傳票

區塊鏈集團(00364-HK)公布，9月5日，該公司收到由第二位呈請人向高等法院提交之訴訟各方之傳票，內容關於向高等法院申請以下命令：在公司清盤呈請案件2018年第118號待決期間，把第二個呈請聆訊無限期押後，但可隨時恢復聆訊。該申請將於2018年9月19日上午九時三十分於高等法院聆訊。

根據香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》第182條，除非及直至被駁回或獲頒認可令，否則第二個呈請將導致清盤開始後就該公司財產(包括據法權產)作出之任何產權處置以及任何股份轉讓或該公司成員地位之任何變更屬無效，惟法院另有命令則作別論。考慮到潛在清盤令對股份轉讓及發行股份之影響，該公司已指示其法律顧問與第二位呈請人磋商共同向法院申請認可令。

敬請股東注意，無法保證法院將授出認可令。倘並無授出認可令而授出清盤令，於展開清盤後作出之所有股份轉讓及發行股份均屬無效。該公司並不同意第二個呈請，並將尋求進一步法律意見以提出反對。同時，該公司亦將與第二位呈請人磋商，尋求庭外友好解決第二個呈請。倘有任何有關該等清盤呈請之重大進展，該公司亦將於適當時候知會其股東及投資者。

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