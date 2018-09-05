朸濬國際(01355-HK)：要約截止 要約人獲5256.15萬股有效接納

朸濬國際(01355-HK)及要約人Hehui International Development Limited聯合公佈，要約已於2018年9月5日下午四時正截止，且要約人未有修訂或延長要約。

於2018年9月5日下午四時正(即接納要約的最後時間及日期)，要約人已接獲涉及合共5256.15萬股要約股份的有效接納，相當於本聯合公告日期公司全部已發行股本約11.72%。

緊隨要約截止後，要約人及其一緻行動人士於合共321,580,510股股份中擁有權益，佔公司於本聯合公告日期全部已發行股本約71.72%。

緊隨要約截止後及截至本聯合公告日期，公眾人士持有118,723,198股股份，相當於公司全部已發行股本約26.48%。因此，公司符合上市規則第8.08(1)(a)條所載最低公眾持股量規定。

此外，自2018年9月6日起，黃雲辭、戴立峰任執行董事；陸澤峰辭任非執行董事；鄭濟富辭任獨立非執行董事及不再擔任公司審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會主席；曹漢璽辭任獨立非執行董事及不再擔任公司審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會主席；及黃耀傑辭任獨立非執行董事及不再擔任公司提名委員會成員、薪酬委員會成員及審核委員會主席。

隨後，非執行董事袁富兒獲委任為董事會主席；獨立非執行董事吳吉林獲委任為審核委員會主席及薪酬委員會及提名委員會各自之成員；獨立非執行董事杜宏偉獲委任為薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會各自之成員；及獨立非執行董事李舟獲委任為提名委員會主席及審核委員會及薪酬委員會各自之成員。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)