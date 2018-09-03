宏碁智通停車大聲公APP聯手Line Pay 推無感支付停車新體驗

宏碁 (2353) 旗下宏碁智通開發的停車大聲公 APP，日前宣佈與 LINE Pay 聯手推出停車繳費服務，重新定義「無感支付」停車新體驗，可望提升業績動能。宏碁智通指出，停車大聲公 APP 與 LINE Pay 合作，不僅增加停車費用支付模式，更翻轉現有 LINE Pay 支付模式，不需要拿出手機掃描就可繳費。尤其在停車大聲公的特約停車場，透過停車場車牌辨識以及停車大聲公的 LINE Pay 支付功能，達到「無感支付」的效果。



而用停車大聲公選 LINE Pay 支付停車費，不僅於停車大聲公特約停車場可使用，雙北市與高雄市的路邊停車費皆可用 LINE Pay 直接扣繳，不需拿停車單繳費，不必擔心逾期被罰款。



今年 LINE 的目標是在台灣發展多元化服務，這次行動支付與停車大聲公 APP 的合作，是 LINE Pay 進駐交通領域的首例，未來更計畫能增加 LINE Pay 在交通上的應用，擴大服務在台超過 300 萬的註冊用戶。目前 LINE Pay 在支付上並沒有自動扣款的模式，與停車大聲公合作也是首次 LINE Pay 進行自動扣款服務，兩家業者聯手，將支付體驗推向另一個層級。



依照交通部最新統計資料，台北市、新北市與高雄市三個城市，車輛總額逾 250 萬輛，其中台北市與新北市部分，台北市民平均花 14.5 分鐘、新北市民平均花 11.7 分鐘才能找到車位 。而路邊停車更得仰賴人工開單，民眾忘記繳費被催繳甚至罰款的例子時有所聞。



為解決開車族停車困擾，停車大聲公已收錄超過 8 千個停車場資訊，同時持續增加新的支付功能，包括 LINE Pay 與國內主要發卡銀行綁定信用卡，讓車主整個停車體驗都輕鬆便利。