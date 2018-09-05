臺灣證交所「逐筆交易」擬真平台明年3月底上線

臺灣證交所與瑞士信貸共同舉辦第 19 屆「瑞信亞洲科技論壇」，今 (5) 日雙方共同舉行記者會，臺灣證交所總經理簡立忠於會後談到，「逐筆交易」按主管機關規畫 2020 年 3 月 23 日上路，為了交易人更熟悉新的交易制度，明年 3 月底推出「擬真平台」於交易日盤後 14 點半到 5 點之間進行模擬交易。金管會為提升交易效率與國際接軌，建制多年逐筆交易訂於 2020 年 3 月 23 日正式上線，此為交易制度重大變革！簡立忠說，逐筆交易在國際蔚為趨勢，國內權證、期貨也將採行此制度，但台股仍是採取集合競價，制度上有必須一致性接軌。



為了讓市場熟悉逐筆交易，將開始與資訊廠商溝通建制時程，並券商合作系統測試、教育投資人、講師訓練… 等工作，明年 3 月「擬真平台」上線，透過模擬交易，找出系統要調整之處，然後再修改，必須讓整套制度運作完善，至於補助券商交易系統建制費用，簡立忠表示，會與券商公會協議，採取分級補助方式，對於資源較少中小型將補助較多資源，券商公會提出相關的建議案。



對於第 19 屆「瑞信亞洲科技論壇」舉辦，簡立忠表示，今年將有 114 家海內外企業與會，300 位全球各地機構法人進行 2500 場一對一會談或座談，堪稱亞洲最重要的投資論壇之一，今年初到 8 月底為止，台股漲幅為 3.96%，為亞洲表現最佳股市，前 8 月上市櫃日均成交值為 1767 億元，較去年同期成長四成。

