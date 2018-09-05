歐股盤中─貿易戰疑慮使基本資源類股疲軟 泛歐 Stoxx 600下跌0.90%

美加兩國本週將繼續進行貿易協商，另一方面，市場亦持續關注美中貿易戰情勢；今 (5) 日歐股早盤，主要指數走跌，基本資源類股表現疲軟，泛歐 Stoxx 600 指數一度下跌 0.90%。

台北時間週三下午 5 點 43 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 0.90%，德國 DAX 指數下跌 0.98%，法國 CAC 40 指數下跌 1.35%，英國 FTSE 指數下跌 0.44%。

週三早盤，泛歐 Stoxx 600 指數走跌，受貿易緊張情勢影響，基本資源類股下挫，跌逾 1.2%。

紙廠 Mondi、礦業巨頭必和必拓 (BHP Billiton)，以及英美資源集團 (Anglo American)，股價皆跌逾 1%。

孟山都 (Monsanto) 除草劑 Roundup 含致癌物，引發鉅額賠償官司，德國化學大廠拜耳，決定延遲收購孟山都的計畫，並預告今年獲利將低於先前預估，導致其股價跌逾 3%。

生技公司 Biomerieux 上半年獲利優於預期，股價大漲 10%。

加拿大總理 Justin Trudeau 先前已明確表示，加國試圖與美方取得共識，但希望達成「正確協議」的目標，並未改變，「我們不會簽署不利於加拿大人民的協議」。

Trudeau 說，就加拿大的立場而言，與其接受糟糕的 NAFTA，不如沒有 NAFTA。

美國總統川普則強調，若無法盡快達成協議，將對加拿大進口汽車課稅，或把加國排除在 NAFTA 之外。

在此同時，市場亦持續關注美中貿易戰情勢；川普揚言，要另對價值 2000 億美元中國進口商品，加徵 25% 關稅，預計在徵求公眾意見期結束後 (9 月 6 日)，就會宣布最終決定。