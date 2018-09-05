業績復蘇+5G市場大佈局，中興可期

罰款、解禁、復產，2018上半年對中興來說，註定是不太平的艱難期。但是這一切的陰霾似乎在5G業務的推進下漸有消散的跡象。趕上5G頻出的利好，中興通訊（00763-HK）自上月中旬開始股價開始漸回暖。

5G產業鏈利好頻出，投資者信心恢復

（資料來源：富途牛牛）

據悉，中興通訊於上月28日在總部舉行臨時股東大會，會議上新任董事長李自學、CEO徐子陽就公司恢復生產、5G市場競爭狀況以及公司戰略規劃等問題作出積極回答。在中興恢復生產的問題上，CEO徐子陽表示，目前中興售後服務能力全面恢復，研發進度已趕上年初設定目標，5G測試進度全面趕上國家測試進展。他進一步強調，儘管國際業務受到拒絕令影響造成訂單損失，但大部分的國際運營商依然對中興保持信心和耐心，中興正逐步與全球重要運營商進行點對點洽談，回饋良好。

自禁令解除後，中興在業務上做了很大調整，大量外包業務減少。徐子陽在股東大會談到，“禁令事件”令中興對其產品、技術、戰略都進行了反思和審視。當前中興通訊戰略調整主要是精准聚焦關鍵業務，縮減非主航道的產品投入，而5G的到來為中興帶來了發展關鍵。

2017年11月，工信部、中國IMT-2020(5G)推進組發佈頻譜規劃，規劃內指出2018年將進行大規模試驗組網，並在此基礎上於2019年啟動5G網路建設，5G網路商用最快於2020年正式落地。今年的大規模實驗組網規劃，包括開展5G系統的組網技術功能性能測試以及5G典型業務演示，是我國5G技術研發試驗的第三步，而5G產業鏈的成熟將直接催化5G網路的商用。2018年8月24日，5G推進組組長王志勤表示，計畫在今年9月將正式發佈5G頻譜資源的最終許可方案。

作為中國投資5G的主要製造商，這一重大利好消息相信是中興通訊近期股價回暖的主要催化劑。分配方案明確後，各家運營商才能明確5G建設方案，這將指引產業鏈加快發展。據相關媒體報導，預計今年下半年5G產業鏈逐漸成熟的催化消息將會頻出。

業績虧損料已見底，5G落地公司受益

8月30日中興通訊公佈截至2018年6月30日的中期業績報告，由於上半年10億美元罰款影響巨大，報告顯示期內公司實現營業收入394.34億人民幣，同比下滑26.99%；歸母淨利潤-78.24億元，同比下滑441.24%，10億美元罰款計入營業外支出（67.29億人民幣）。除去罰單的影響，還有因禁令暫停的經營活動。

今年4月17日中興被美國BIS啟動禁令，從5月9日開始停止正常經營，直至7月13日BIS正式解除禁令才逐步恢復，因而上半年公司整體營收受較大影響。財報顯示，運營商網路收入235.07億人民幣，同比減少27.34%，毛利率41.24%，同比下滑0.55個百分點；消費者業務收入114.93億元，同比減少35.77%，毛利率 8.38%，同比減少6.84個百分點；政企業務收入44.33億元，同比增長17.74%，毛利率28.62%，同比減少6.45個百分點。從各個收入分部來看，相比消費者業務，運營商網路收入受影響較少。而消費產品業務是圍繞晶片手機產品展開，較依賴海外市場。相信公司未來的重心將放在5G相關業務發展上，預計下半年消費者業務表現仍然會較弱。

（按行業、業務及地區劃分的各項指標 資料來源：公司財報）

另一方面，按照美方要求，中興需要在7月8日前更換公司和中興康訊全部董事會成員及高級副總裁及以上高層領導，並引入向BIS匯報的特別合規協調員。公司目前管理層調整基本完成，新任董事會及高管已經到位，公司正常經營逐步恢復。作為全球主設備商龍頭之一，中興能夠提供 5G 端到端解決方案。中報內指出公司5G等研發順利，而研發投入資本化比例提升，中興上半年資本化研發投入占研發投入的比例19.16%，同比提升9.21個百分點，顯示公司 5G 等相關研發進展順利，逐步進入可商用階段，達到資本化標準。

（2018年前三季度業績預告 資料來源：公司官網）

值得注意的是在半年報公佈不久，中興緊接著公佈了2018年前三季度業績預告。三季度單季實現盈利0.24-10.24億人民幣，同比下滑36.46%-98.50%；而前三個季度歸屬上市公司普通股股東淨利潤同比下降274.15%-299.76%，相同指標與半年報相比，可見公司單季實現扭虧，預料中興虧損已見底。

中興通訊致力於投資新技術，如物聯網、5G、積體電路設計、軟體定義網路等等，這些都是電信行業發展中的領域。除了無線設備，中興通訊還投資了其他新技術，讓公司能受益於NB-IoT等新技術的採用。下半年隨著5G產業鏈的成熟和商用逐步落地，中興運營商網路等核心業務將會長期收益。

文：黃玉婷

編：黎璐璐

港股解碼，香港財華社原創王牌專欄，金融名家齊聚。看完記得訂閱、評論、點贊哦。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)