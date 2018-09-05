A股又變臉滬指大跌1.6% 超跌績差股則上演"末日狂歡"

截至收盤，滬指跌1.68%，報2704.34點，成交1072.69億元;深證成指跌1.78%，報8402.51點，成交1514.27億元;創業板指跌1.74%，報1430.24點，成交496.12億元。今日滬股通淨流出23.59億，深股通淨流出6.59億。

隔夜歐美股市齊跌，繼昨日中陽上漲不放量的拉升後，今天A股便被打回原形，不僅沒有保持節奏繼續上攻，反倒在金融等權重拖累下再次走弱。其中，大盤在20日線下方低位震蕩，一度翻紅的創業板也頻頻受到拖累，最終各大指數集體大跌逾1%，個股層面也是普跌一片綠。

今日，滬指早盤小幅衝高後回落，維持窄幅震蕩走勢。創業板指表現稍強，受消息面刺激，安防設備和通信股表現熱情，5G板塊有拉升，但資金接力不足，整體持續性不高；午後，滬指午後跳水，三大指數持續走弱，集體跌逾1%，盤面顯示一些優質股出現了殺跌態勢，尤其是大消費類個股、醫藥生物股；昨日表現良好的銀行、保險金融大股調整跌幅居前，從而使得短線A股的走勢再度下挫。個股呈現普跌態勢，市場超30多家漲停，但有一半是前期閃崩個股；

從盤面上看，行業板塊全線普跌，通信、國防軍工、傳媒等早盤表現比較活躍等板塊跌幅較小，休閑服飾、家用電器、建築材料等跌逾2%，非銀金融、銀行、汽車、房地產、有色金屬等多個行業板塊跌逾1%。題材股方面，養雞產業、智能電視、電子競技、ST概念等少數幾個題材勉強飄紅，覆銅板、北部灣自貿區、鹽湖提鋰、挖掘機、粵港澳自貿區等題材跌逾2%跌幅居前。

權重股領跌 超跌績差股則上演“末日狂歡”

樂視網(300104-CN)股價再次漲停，走出五天四板的強勢行情，該股自8月底最低價以來已經實現翻倍；另外一隻處於退市邊緣的個股，中弘股份也封漲停，股價站上1元關口。隨著樂視網、中弘股份(000979-CN)等績差超跌股紛紛漲停，進一步打開了“問題股”的反彈空間，凱瑞德、千山藥機等多股跟風漲停；其實，追溯樂視近期表現，從8月底漲停那天開始，驅動這一波垃圾股向上的行情便和業績併無太多關係，典型例證就是消費白馬明顯跑輸大盤。業績不及預期疊加消費降級的衝擊，曾經風光無限的績優白馬股在抱團力量加速瓦解後，短期已失去了向上做多的合力，調倉出逃的資金一部分在少數科技龍頭中開始尋求新的抱團，湧入低位績差股尋求價格差博弈機會。

今日保險、白酒、家居用品、煤炭等權重股領跌，萬科A(000002-CN)跌逾4%，中國太保(601601-CN)、中國平安(601318-CN)、平安銀行(000001-CN)等個股均大跌超3%；ST板塊表現則比較活躍，上演“末日狂歡”，超跌績差股便成為今日盤面的唯一熱點。此外，今晚美加徵關稅將揭曉，防禦性的貿易摩擦概念股尾盤則逆市拉升，登海種業(002041-CN)等農業股集體走高。

消息面上新興市場危機蔓延壓力“轉戰”股市

為何反彈兩個交易日後A股又突然“變臉”？結合最近幾次國家隊動用上證50頻繁出手護盤的動作來看，2700點這一政策底似乎不允許輕易擊穿，但監管層顯然併沒有進一步拉擡A股的動力，反彈還隻能靠市場自發力量進行。

消息面上，美方是否對中國2000億美元輸美產品加徵關稅將9月6日揭曉，市場不確定因素較大。關稅的靴子還未落地，多頭不敢貿然搶跑，再加上外圍市場港股恒生指數大跌造成連鎖衝擊，新興市場危機有蔓延迹象，新興市場貨幣逼近年内低位，南非貨幣蘭特兌美元曾創超過兩年半低位，阿根廷比索創新低，而土耳其里拉則跌至三個多星期來最低；發展中經濟體面臨的壓力“轉戰”股市，雅加達跌逾4%，馬尼拉股市、香港恒生指數都下跌逾2%。

短期行情偏離方向 繼續保持謹慎

今日滬深兩市震蕩走弱，上證指數跌破2720點位支撐，指數下探，再度延續下行趨勢。市場觀望情緒濃重，綜合前期市場表現，市場量能未見改善，市場投資信心低迷；昨日陽線被吞沒，說明市場依然沒有改變下降趨勢。近期金融股多次護盤，反彈主線科技股内部分化，市場量能嚴重不足，決定資金接力堪憂，分化階段是考驗個股質地的時候，需要去弱留強。市場分歧較為嚴重，半數以上個股遭遇流動性危機，觀望情緒濃厚，資金或將維持謹慎。

由於外資等長線資金正在徐徐進場佈局以及超跌股的活躍等因素，雖然市場仍處在底部震蕩階段，但多家受訪的京滬大型保險機構認為，在中期業績有所改善的行業中不乏投資機會。比如，軍工板塊就值得短期重點看好，他們將積極把握住這一結構性投資機會，所以，即使行情短期偏離方向，短線進一步大跌的空間相對有限，相信最終還是會回歸主道。

作者：毛莉

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