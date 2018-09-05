港股重挫729點 U+A0騰訊重災區跌近14港元

9月5日，港股再現反覆。繼昨日上揚260點後迫近28000點關口，今天卻大幅下挫。跟隨外圍疲軟，港股低開184點，之後跌幅持續擴大，中午在27500點左右略見回穩，但下午跌勢再次擴大，於下午15:30左右跌至全日低位27208.34點，於27200點關口稍現支持；已迫近8月16日的低位27100點水平。全日波幅653點；隨後尾市跌幅略為收窄，收市報27243.85點，跌729.49點或2.61%，成交金額回升至951.9億港元。

隔晚歐洲三大股市向下，美股亦小幅下滑，投資者繼續對新興市場憂慮續升溫，中國8月財新服務業PMI降至10個月低，貿易磨擦陰霾未散，市場氣氛薄弱，觸發港股今日大跌市。國際金融協會(IIF)發表報告，指8月流入新興經濟體的外資降至22億美元，貿易緊張局勢升溫令投資組合經理感到緊張。

恒生國企指數收市報10645.7點，跌244.93點或2.25%。

9月恒生指數期貨於下午15:56報27171點，跌711點，未平倉合約12.1萬張。

10月恒生指數期貨報27155點，跌720點，未平倉合約566張。

騰訊(00700-HK)為跌市重災區，只反彈一天又見回調。尾市曾經低見323.2港元，之後有買盤趁低吸納，收市跌幅略為收窄，報324.8港元，跌13.8港元或4.1%。花旗發表報告，估計騰訊今年第3季手遊收入或同比下跌5.5%，至172億人民幣，環比跌2%，2018年手遊收入同比只僅增長19%至746億元人民幣。

中國平安(02318-HK)收市報76港元，跌0.8港元或1%。

中國鐵塔(00788-HK)連跌5天，收市報1.03港元，跌0.07港元或6.4%；5日累計跌18.3%。內地有傳正評估中國聯通及中國電信合併計劃，以加快5G發展。

內房股顯著受壓。中國恒大(03333-HK)收市報26.15港元，跌1.45港元或5.3%；碧桂園(02007-HK)收市報11.1港元，跌0.5港元或4.3%。中國央行8月份減少了用於支持棚改的貸款投放，淨增加抵押補充貸款為去年2月份以來最低，表明風險管控加強。

舜宇光學(02382-HK)亦重挫6.4%或6.4港元，收市報93.8港元，再破100港元大關。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)