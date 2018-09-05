〈中鋼展望〉翁朝棟：中國限產鋼市將有撐 明年Q1盤價可望連6漲

中鋼 (2002-TW) 董事長翁朝棟今 (5) 日指出，隨著中國大陸將冬季限產令的時間延長，將有助支撐鋼價，目前鋼市看到明年第一季，都將是「平穩向上」的走勢，沒有下滑跡象，明年第一季盤價可望連 6 漲，惟外部仍須關注各國匯率、區域經濟、國際貿易情勢等三大因素影響。

翁朝棟表示，中國大陸政府因北方霧霾和空氣污染狀況趨嚴，今年針對北方鋼鐵業者冬季限產令結束時間，可能延長至明年 4 月以後，有助支撐鋼價「平穩向上」，對明年第一季盤價續漲，抱持「審慎樂觀」看法。

但他也強調，中鋼調整盤價不會大漲也不會大跌，會平緩調漲，主要還是考量美國祭出鋼鐵業 232 條款，歐盟對進口鋼鋁實施臨時防衛措施等，對下游廠商出口產生的影響，畢竟下游出貨狀況無虞，身為上游的中鋼，營運才能暢旺。

不過，翁朝棟指出，外部仍有三大不確定因素需關注，除了匯率波動因素影響，如前陣子土耳其里拉大貶、近日印尼盾也遭放空、加上美元升值不利經濟成長等，都將對區域經濟成長造成影響。

此外，至於國際貿易情勢的部分，他則認為，韓國透過汽車讓利，爭取美國鋼鐵進口豁免，日本也因擁有其他國家無法產製的產品獲得豁免，雖然美國一年進口鋼鐵量達 3000 萬噸，但台灣仍不在美國鋼鋁關稅的豁免名單當中，是台灣鋼鐵業的不確定因素，後續走勢仍需觀察。