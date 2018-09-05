【大行報告】富拓：貿易擔憂刺激美元上漲 市場關注中國財新PMI數據

FXTM富拓研究報告指，由於全球貿易緊張局勢升級刺激投資者對美元的避險需求，外匯市場美元繼續佔據絕對優勢。在貿易戰擔憂升溫、美元全線走強之際，新興市場貨幣遭遇大肆抛售。南非第二季度GDP顯示經濟陷入衰退，引發新興市場貨幣抛售潮。阿根廷比索、南非蘭特、人民幣和很多其他新興市場貨幣均走低。鑑於土耳其和阿根廷的動盪局面拖累市場人氣、貿易爭端持續不斷，新興市場貨幣前景依然黯淡。
英國央行行長卡尼表示，為保脫歐期平穩過渡願意延長任期，英鎊略微受到提振。不過，之後受脫歐擔憂以及美元飙升影響，英鎊回吐了漲幅。如果即將公佈的英國服務業PMI數據不及市場預期，那麽英鎊可能進一步下滑。從技術面看，日線圖上英鎊/美元承壓，空頭在1.2900美元下方保持牢牢控製。
報告稱，投資者關注中國今天上午公佈的財新服務業和綜合PMI數據。若數據表現出色將為人民幣提供支持，不過人民幣漲幅受限於外部因素，即全球貿易關係和美元的升值勢頭。就技術面而言，如果美元/人民幣能夠攻克6.8490元，則有望上探6.8580元。
新加坡方面，投資者註意力轉向8月份日經PMI數據，預計該指數從上月的53.0降至52.3。技術交易員將繼續密切關註美元/新元在1.3750新元附近的反應。若該匯率日收盤高於1.3750新元，則可能升至1.3780新元上方8月份中旬以來的最高水平。
黃金方面，在美元全線走強之際，黃金空頭捲土重來。強勢美元使黃金黯然失色，美國加息預期也進一步抑製了投資者對黃金的興趣，黃金市場仍趨於下行。若金價持續受阻於1,200美元心理位，則可能進一步下探1,180美元。
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