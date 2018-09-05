【大行報告】耀才證券：新興市場拖累美股微跌 港股縱反彈成交不足

耀才證券植耀輝9月5日發表報告指，投資者對新興市場憂慮持續，影響所及美股亦受到影響，三大指數收市均錄得跌幅，道指下跌12點，收報25,952點，標普500指數及納指則分别下跌0.17%及0.23%，收報2,896點及8,091點。

經濟數據方面，美國8月ISM製造業指數意外創2004年5月以來新高至61.3，當中新訂單指數及生產指數顯著上升，就業指數則創六個月新高，不過新出口訂單及進口指數均有所下跌。

股份方面，Amazon市值亦一度突破萬億美元，雖然最終收市未能維持，但收市仍升1.33%，收報2,039.51美元，再創收市新高，市值約9,947億美元。Nvidia及蘋果股價亦創收市新高，前者收報283.07美元，後者則再升0.32%至至228.36美元。另外AMD則有大行唱好，股價急升11.48%。其餘股份如Netflix及Facebook則下跌。

中概股則普遍下跌，京東受董事長劉強東涉嫌在美國性侵被捕消息影響，股價大跌近6%，阿里巴巴及百度亦分别下跌2.61%及1.9%。

港股方面，踏入9月份，港股走勢似乎相當難捉模，雖然昨日出現反彈，但成交量持續低迷，或多或少反映投資者普遍對後市看法十分審慎。而A股走勢亦同樣出現類似情況。未來A股以至人民幣匯價走勢，仍會是港股未來表現之「風向標」。此外，貿易戰消息、新興市場特别是東南亞國家匯率亦開始大幅波動，加上本週五美國將公佈就業數據，在如此多變數之下，相當港股走勢依然波動，續於27,000-28,500點水平上落。

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