• 當今，技術進步都不是封閉的，而是面向社會開放的創造發明。技術進步的發展，呈現指數級增長，受益於底層技術的共享。現在新興產業的基礎技術正在走向“雲端化”，為創造者，開發者開放，賦能於全行業，以加快新資產業的成長發展。

• 汽車的發展方向沿著如下路徑：汽車1.0為燃油汽車；汽車2.0為電動汽車（新能源汽車）；汽車3.0為網聯汽車；汽車4.0為全智能汽車，即無人駕駛汽車。全智能汽車是一個移動的智能空間，成為工作、學習、生活、娛樂等一體化的智能終端。

• 機器學習是全新的認知方式，主要有三種學習方式：一是數據學習，機器通過數據分析，逐步找到解決方案；二是叠代學習，機器通過信息反饋，不斷叠代優化方案；三是自我學習，機器通過自我學習，實現無師自通。

• 最好的醫生是“超級醫生”，所謂“超級醫生”是人工智能，將最優秀的醫生集中建立醫術數據庫，提供機器學習，使機器成為“超級醫生”。“超級醫生”是為廣大醫生服務的，特别對中低層次的醫生是最好的學習和輔助導師。

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