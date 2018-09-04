十人九痔！簡文仁1招改善，還比慢跑更降血糖膽固醇

文／早安健康編輯部

我得了大腸癌還是痔瘡？驚人的統計數字告訴我們，86％ 以上人們都會出現痔瘡症狀，而有「十人九痔」之說。久坐久站、經常便祕或腹瀉、肥胖、孕婦、老人、大腸癌、肝硬化或是某些心血管疾病的患者，都是發生痔瘡的高危險群。

痔瘡其實分兩類，惱人的症狀也大不相同。其中，看不見的內痔不會痛，早期以肛門出血為主，或是上完廁所會流血，顏色鮮紅；另一種則是外痔，看得見，且以疼痛為主，患者經常會坐立難安。

除了應該要就醫治療外，生活保健方面應該要多吃高纖食物、多喝水預防便祕，避免熬夜、少吃辣椒等刺激性食物。平時臀部可以「溫水坐浴」，藉由水的溫度促進肛門周邊血液循環，減輕周邊的靜脈循環不良的壓力。而運動也是相當有效改善痔瘡的方法。

運動從走路開始，全身百病除

提起運動，國泰醫院物理治療師簡文仁表示許多沒有運動習慣的人，應該都會選擇先從培養健走習慣開始，再慢慢加深運動強度。而健走除了是一項普遍的運動外，還具有許多健康益處，可提升骨密度，減少失智、中風風險、助腸道健康，甚至還比慢跑更能降低膽固醇與血糖。

正確健走姿勢

簡文仁提到，健走的正確姿勢有它的口訣：抬頭挺胸縮小腹、雙手微握放腰部、自然擺動肩放鬆、邁開腳步向前走。走路的時候，最好能夠抬頭挺胸縮小腹，因為這樣比較挺拔，不要再彎腰駝背在那裡走，這樣子的話對腰負擔太大了，再來基本上鼓勵用腳跟著地。

走路配合呼吸

至於走路時該用什麼樣的呼吸方式？簡文仁說，其實基本上會忘了呼吸的存在，那是好事，運動的時候自然呼吸，這是最理想的。但是當有點喘的話，呼吸節奏當然就會開始會影響到，如果走長一點、走路強度強一點的話，這時候就會把呼吸這個因素考慮進來，也就是「配合呼吸」，而步伐是配合呼吸的狀況來調整的。

以呼吸的強度來說，一般鼓勵 1 比 1，也就是「吸吸呼呼」，剛好走四步；如果稍微再激烈一點，就是 1 比 2，「吸吸然後呼 1234」。如果走到會很喘，或像爬山爬到後來很喘，不可能「呼呼呼呼」那麼長，可以變成 1 比 2，「吸呼呼、吸呼呼」。走路的呼吸原則上是自然呼吸，到後來刻意配合呼吸以後，1 比 2 這樣的搭配是比較理想的。

走長路手也會累該怎麼辦？

不過如果走得遠、走得長，手可能會覺得不舒服，這時候可以有三種變化型可以選擇：

變化型❶

手如果會覺得脹，這時候可以把拳頭打開來。

變化型❷

手垂下來的話也可能覺得脹， 因此可以邊走邊做操，例如手往上舉擴胸。

變化型❸

手往身體兩側拉開，

來源：《早安健康》 2018 年 9 月

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