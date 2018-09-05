半年盈利同比大增逾2倍，剛上市的易居企業控股迎來開門紅！

8月31日，剛剛上市40天的易居企業控股（02048-HK）（以下簡稱易居）向市場交出了第一份答卷。財報顯示：2018年上半年，易居收入約27.8億元（人民幣，下同），較去年同期增長44.4%，股東應佔利潤約為4.68億元，較去年同期大幅增長255.7%，每股基本盈利50.8分人民幣，同比增93.2%。從各項指標數據看，易居上市後首份財報迎來開門紅。

三大業務齊頭併進，全面開花

根據官網介紹，易居是一家創新的、基於房地產數據的房地產交易服務商，下設三大業務分别為專註新房銷售的易居營銷業務、專註中國房地產數據應用的克而瑞業務和緻力於整合併賦能中小微房地產經紀公司的易居房友業務。

易居2018年上半年收入構成 圖源：港交所

從上半年收入看，易居旗下三大業務中，一手房代理服務業務營收貢獻佔比最高，達到80.2%。隨著易居高效的項目執行能力與管理能力逐漸獲得開發商認可，又受益於股東和大客戶的支持，内外因共同驅動，易居一手房代理服務分部營收由2017年上半年的15.46億元增長44.11%至2018年上半年的22.28億元。

此外，易居旗下房地產數據及咨詢服務分部於2018年上半年實現營收3.84億元。雖然收入遜於一手房代理業務，卻也是遍佈中國29個城市機構、信息覆蓋367個城市、服務於top100強中90%的房地產企業的優勢業務。

事實上，易居旗下三大業務實現營收較2017年同期均有不同程度的增長，其中又尤以房地產經紀網絡服務分部業績增長最為明顯，增幅高達366.6%！

房地產經紀網絡服務即易居房友業務的快速增長受益於易居房友旗下門店數量的快速增長及賦能等級的全面提升。相關資料顯示，截至2018年6月底，易居房友旗下門店已覆蓋54座城市，累計8764家；而短短兩個月後的8月27日，易居房友就正式宣佈旗下門店數量突破了一萬家！

易居房友旗下門店數量的快速增長需歸功於易居開創的一種輕資產S2B2C業務模式——易居向中小微房地產經紀公司（B）提供線上線下綜合服務（S），實現更好的幫助服務個人客戶（C）的目的。

輕資產意味著反應靈敏，隨著越來越多的中小房地產經紀公司接入到易居的房地產經紀網絡服務中，易居房友（平台）、房地產經紀公司乃至個人客戶各取所需，易居房友業務得以快速成長。

做房地產行業的服務生

易居母公司——易居（中國）控股18週年的慶典上，易居（中國）控股董事局主席週忻提到，易居（中國）控股的自我定位是服務生，而不像其他企業自定位為“高大上”的運營商、開發商。

這樣的自我定位在子公司易居的業務體係中也體現的淋漓儘緻：

一手房代理業務服務房地產開發商，房地產數據及咨詢業務服務房地產企業，房地產經紀網絡業務則幹脆將眾多中小微房地產經紀公司乃至個人客戶都當做了易居的服務對象。

服務生的自我定位代表的是一種低姿態，也就是週忻在《再上市，我們依然是“服務生”》一文中反復強調的低調謙卑、會彎腰做事。說的更直白的一點，就是腳踏實地，真正以客戶為中心。

以易居房友業務為例，門店破萬才僅僅是其三部曲戰略的第一階段。在即將進入的第二階段，除原先常規的品牌、服務、係統、資源四大賦能項目外，易居還將為每家門店導入流量，而不需要任何交易收入來回饋易居房友。

作為增值服務的第三階段，易居甚至將改善從業者生態環境，提升從業者行業地位作為己任，承諾要“一起賺錢，共同做增量，打造二手房新生態。”

中期財報透露，易居已與58同城簽訂協議聯手打造“萬套真房源”計劃，雙方將在房源、聯動、人才招聘和金融等方面展開合作，全面拓寬合作門店資源渠道與平台房源儲備。

此外，易居也將同蘇寧金融在金融產品和支付等方面進行合作，通過打造“百億墊傭”計劃直擊中小微企業結傭保障痛點，併緩解開發商資金壓力以幫助全產業鏈實現全程無憂多維創收！

而產業鏈之所以被稱為產業鏈，就是因為產業鏈上各家企業彼此關聯，且往往休戚與共。產業鏈上其他企業能夠在同易居的合作中獲益，意味著易居也能夠得到更快更好的發展。這一點，易居的財務數據已經做出了很好的證明。

代碼2048：下一個輝煌30年

上文提到易居的股票交易代碼為2048，這個精心挑選的數字不僅是一個吉祥數，更蘊含著易居積極謀劃下一個輝煌30年的深意。

雖然直到2016年，從易居營銷中孵化出的易居房友才和前者及克而瑞業務一同組建了易居企業集團，但克而瑞業務的成立卻可以追溯至2006年，易居營銷甚至是易居中國一同成長起來的業務分部。

在過去的時間里，受益於房改帶來的中國房地產騰飛發展20年，易居成長為房地產領域頗具聲名的品牌，易居企業控股也成功登陸港股市場。但這僅僅隻是一個開始，易居的輝煌將繼續被延續。

一方面房地產作為市場剛需的屬性併沒有改變，加上城鎮化和消費升級的影響，國内房地產市場的基礎和容量仍然相當穩定；另一方面，受益於易居“以客戶為中心”的服務生姿態，不少民營大房企如萬科、碧桂園、恒大直接持股成為易居的大股東，為易居帶來增量業務併形成協同效應。

既有穩定的外部市場環境，又有大客戶、大股東全力支持，加上易居自身的不斷創新提升，市場有什麽理由不向易居獻上誠摯的祝福呢？

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