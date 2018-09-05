奇力新搶攻利基型產品 有望拿下三家中國手機大廠訂單

奇力新 (2456) 今年有機會再度打入智慧型手機的電感供應鏈，目前已與三家中國手機大廠洽談合作計畫，並看好今年手機營收占比將由去年的 20% 提升至 22%。奇力新認為，隨中美貿易戰啟動，中國採購政策內縮，讓台廠有機會打入供應鏈，再加上目前中國電感廠品質不足以量產 Mini Molding，因此有助於公司擴張利基型市場。奇力新積極搶攻利基型產品市場，除了 Mini Molding 外，奇力新表示，公司在 current sensor 的全球供應量名列前茅，屬於利基型的電阻產品，因此該價格與電感價格相對穩定，不會隨一般電阻的價格起落，且單價較一般電阻提高 30%，成為營收穩定來源之一。



此外，奇力新為因應 5G 世代啟動，目前計畫推出中階的新型電感，年底前將會確認設備。奇力新認為，目前在電感市場只有單價低、耐電量也低的低階產品及高單價、高耐電量的 Mini Molding，因此公司利用新型粉末調節技術，研發出價格、耐電量皆為中階的產品，並看好其市場潛力，認為可以取代部分低階電感及 Mini Molding，將率先市場推出新型電感產品，待明年將有貢獻。



而在中美貿易戰部分，奇力新則坦言，由於關稅壁壘的不確定性，目前的確有影響部分客戶下單量，因此也積極擴張越南廠及旺詮馬來西亞廠，希望藉由產地的彈性調整，將中美貿易戰的影響降到最低。