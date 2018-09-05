京城銀放款業務放大 前8月稅後純益年減幅度逐月縮減

京城銀 (2809-TW) 自結 8 月稅前純益達 5.29 億元，每股稅後純益 0.46 元，為今年次高，較上月增加 15.7%，年增 2.5%；累計 1-8 月合併稅後純益達 33.24 億元，年減 12.2%，每股稅後純益 (EPS) 為 2.9 元，獲利較去年衰退主要是今年度起受到新會計公報 IFRS 9 針對金融業持有金融資產認列調整規則影響，但是在放款業務逐步放大下，本業動能強勁，獲利年衰退幅度已逐月縮減。

京城銀今年第一季獲利較去年成長，但受到新會計公報 IFRS 9 影響，上半年稅後純益年減 16.4%、前 7 月年減 14.6%，到目前的前 8 月稅後純益年衰退幅度縮至 12.2%。

京城銀指出，受惠全球景氣緩步復甦，今年以來整體放款業務逐步放大，使得利息及手續費收益持續穩健成長，是京城銀 8 月獲利表現月增、年增的重要關鍵。

以京城銀整體放款類別來看，企業金融占總放款比重高達 8 成，且中小企業放款比重已超過半數，資產品質方面，8 月保持逾期放款比率 0.02%、逾期放款覆蓋率 6520.32%、全體放款覆蓋率 1.50% 的高標水準。

京城銀表示，放款業務之所以表現強勁，主要是既有長期往來的中小企業客戶相較於個人戶具有較高的還款能力，加上京城銀已經是深耕台灣超過一甲子的老牌銀行，有助於京城銀吸引到更多優質的往來客戶，爭取專業性較高、利率條件較為優渥的利基型市場服務案件，未來隨著放款業務穩健增加，將可望帶動利息收益表現持續成長。

此外，京城銀表示，2006 年起與西聯匯款（Western Union）合作，目前為國內唯一合作銀行，將持續推廣此服務，協助在台新住民金融服務需求。未來亦將持續精進金融服務數位化，強化旗下創新金融服務推展力道，以滿足客戶對金融便捷性與日俱增的需求。