渝港金融合作 計劃上市企倍增

重慶代表團近期來港招商推介，重慶市長唐良智一行昨日會見香港交易所集團行政總裁李小加。港交所與重慶市人民政府簽署合作備忘錄，旨在促進渝港資本市場合作，推進雙方企業和機構開展跨境投融資活動，推動重慶企業和機構加快在港資本市場融資、跨境發展。按照該市計劃，及至2022年底，當地將實現境內外上市公司數量倍增目標，新增境內外上市公司70家，達到140家。港交所今次與重慶市政府簽署合作備忘錄主要內容包括：建立高層交流機制、探討雙方資本市場互聯互通的可能性、支持重慶企業上市、支持港交所參與重慶市交易場所發展合作、支持港交所與江北嘴路演中心合作、開展人才交流、加強信息共享和研究互動。此前，重慶市金融辦與香港中資證券業協會簽署合作諒解備忘錄，香港中資證券業協會將為重慶企業及重點項目創建與各類金融機構對接、洽談、交流的平台，為企業構建與香港資本市場對接的融資渠道，為重慶發展提供融資服務。

唐良智：加快渝企港上市步伐

重慶市長唐良智稱，港交所促進內地企業在港上市是對內地經濟很大支持，希望加快重慶企業來港上市步伐，提升該市經濟證券化水平。重慶市委市政府高度重視多層次資本市場建設，制定出台《重慶市提升經濟證券化水平行動計劃（2018-2022年）》，及至2022年底，該市將實現境內外上市公司數量倍增目標，新增境內外上市公司70家、達到140家，新增IPO申報公司100家、新增輔導備案公司200家、新增以上市為目標的股改公司350家。

2018年上半年，香港IPO數量已衝至全球首位，共200家企業向港交所提交了申報稿，相比2017年同期港股市場共121家企業提交申報稿，同比增長65.29%，創港股半年IPO市場申報企業數量新紀錄。

截至今年7月4日，港股共新增103家上市公司，相比2017年同期港股共新增69家上市公司，同比增長49.28%，是2018年新增上市企業最多的市場。李小加稱，此次渝港簽署合作備忘錄，必將進一步密切香港與重慶的聯繫。

渝企港資本市場直接融資685億

目前重慶市在境內外上市公司有70家，新三板掛牌企業138家。該市在境外上市的20家公司中有15家在港上市，渝企在香港資本市場通過發行股票和債券實現直接融資685億港元。

港交所與重慶長期保持着緊密的戰略合作，已成為渝企海外上市融資的重要場所。重慶在全國率先建立跨境人民幣基金設立渠道，建立了外國投資者以跨境人民幣方式投資設立股權投資企業通道，便捷香港資金方直達內陸投資。目前該市已設立跨境人民幣股權投資類企業45家，其中，通過香港合作的基金19隻，認繳出資225.36億元。

來源：文匯報

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