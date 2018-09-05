凱華集團(00275-HK)建議股本重組後1供3籌10.63億還債

凱華集團(00275-HK)公布，進行股本重組，包括每20股合併為1股、合併股份的面值將由4元削減至0.1元、將每股法定但未發行合併股份拆細為40股每股面值0.1元的經調整股份，以及將該公司股份溢價賬於生效日期的全部進賬額削減至零，其後每持1股的股東可認購3股(即1供3)。

該公司以供股價每股0.688元，發行最多15.447億股股份。根據昨日收市價0.034元計算，得出的每股經調整股份0.68港元溢價約1.18%。待供股的條件獲達成後，供股將以沒有包銷的形式進行，不論暫定配發供股股份的接受程度。倘供股股份認購不足，供股的規模將會相應縮小。該公司執行董事及主席葉家海為主要股東，現持有30.239億股，佔該公司已發行股本約29.36%。

集資最多10.63億元，淨額約10.58億元，擬用作償還短期貸款及支付利息開支。因此，該公司將能夠降低使用備用債務融資的程度、改善其財務狀況及降低其融資成本。

該公司須於未來12個月支付的主要貸款金額為15.166億元，董事會知悉，供股所得款項淨額將不足以悉數償還債項，並考慮以可動用內部資源支付不足之額或與相關貸款人磋商延期或與獨立於該公司及其關連人士的第三方進行再融資。倘該集團獲得貸款再融資，供股所得款項淨額可能用作支付新貸款相關融資成本，惟須遵守上述還款優先次序。

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