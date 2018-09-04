協鑫集團董事長朱共山出席中非合作論壇CEO高層對話會

9月4日下午，正在北京參加2018中非合作論壇的協鑫集團董事長朱共山出席中非CEO高層對話會，並作專題發言。他表示，落實習近平主席在2018中非合作論壇提出的新政策、新主張、新行動和新舉措，中非工商界和企業家們責無旁貸，協鑫集團牽手中國保利集團將以“埃塞俄比亞—吉布提石油天然氣”項目(以下簡稱保利協鑫“埃吉油氣項目”)構築東非油氣經濟帶，建設油氣管道形成東非能源大走廊。

協鑫集團已連續多年在中國500強企業新能源行業排名第一，是產業特色鮮明、發展優勢突出的綜合能源運營服務商。“一帶一路”倡議提出5年來，協鑫集團，在非洲的各項投資合作取得積極進展，是中非工業化、基礎設施建設、綠色發展等合作領域的深度參與者，有效地促進了非洲社會發展、經濟轉型、民生改善。

朱共山表示，路網、電網、管網、信息網的互聯互通，是非洲基礎設施建設中最重要的組成部分。亞吉鐵路打通了埃塞俄比亞和吉布提之間的交通大動脈，與之配套的特高壓輸電線路項目形成了兩個國家的空中電力通道。保利協鑫“埃吉油氣項目”將建設跨境油氣管道，補齊東非基礎設施建設的重要一環。

保利協鑫“埃吉油氣項目”是“一帶一路”非洲沿線最大的能源項目。該項目位於歐加登盆地內，合同區塊總面積為11.7萬平方公裏，約相當於1.5個江蘇省的面積，初步探明天然氣可開采資源量5萬億立方米，同時伴有部分的原油資源可開采量。

“今年6月，保利協鑫‘埃吉油氣項目’已成功開采出埃塞俄比亞歷史上的第一桶原油。目前，該項目正加快油氣管道建設，並將很快建成年產300萬噸LNG規模的大中型項目，遠期擴展至1000萬噸年產規模。項目建成後，將以油氣工業帶動埃塞經濟轉型，促進埃塞扭轉外匯短缺的被動局面的同時，也將為我國對埃塞的美元信貸回收起到一定的保障作用。在吉布提，協鑫集團與保利集團正聯手招商局集團、中交集團等共同籌劃建設1000萬噸煉油項目、1500萬噸LNG液化項目、100萬千瓦發電項目，海水淡化與鹽化工項目。”朱共山介紹，“保利協鑫‘埃吉油氣項目’在推進的過程中，已成當地的‘民心工程’。協鑫集團利用在全球光伏領域的優勢，用光伏+儲能等技術裝備生產清潔電力，點亮當地部落生活，並為當地修建‘幸福路’，架設‘友誼橋’，打下‘深水井’”。

中非CEO高層對話會由中國國際貿易促進委員會主辦，包括協鑫集團和國家電網、中國機械工業集團、中國商飛、中鋼、中車、中交等24家重量級中國企業代表和24家知名非洲企業受邀參加。

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