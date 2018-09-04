購匯需求不減人民幣收跌 歐元走弱且貿易局勢緊張持續施壓

人民幣兌美元即期CNY=CFXS周二收跌，早盤曾短暫沖高，今日中間價則結束四連跌。交易員稱，午後歐元頻頻走弱美元指數擴大反彈，人民幣間接承壓；另外中美貿易戰陰影仍在，亦帶來壓力。不過大行不時提供美元流動性，人民幣跌幅較為有限，且由於人民幣彈性下降，交易情緒亦在降溫。

他們指出，美國對另外2,000億美元中國進口商品加征關稅看來已不可避免，但由於市場早有預期，料不至於讓匯價再度跌逾千點，不過壓力肯定是在的。至於新興市場貨幣動蕩對人民幣影響則更為間接。

交易員認為，雖然美指勁升可能性並不大，但後市美指走向仍極為關鍵；國內監管動向亦需重點關註，這將決定人民幣在什麽區間運行。

“現在看美元還沒那麽容易出趨勢，市場缺乏主線的邏輯，”一中資行交易員稱。

另一中資行交易員稱，自營交易性不大，敞口頭寸小，交易情緒不是那麽強，短期看還是在6.80-6.85寬幅震蕩。

至於外圍市場的影響，該交易員稱，“阿根廷這些國家外債比較多，一炒就會大幅影響匯率，中國就不一樣了，外債不多，外儲多，匯率不會受到他們的很大影響。”

美國對中國商品展開新一輪加征關稅的公眾意見征詢期將在周四結束，此後美國總統特朗普便能推進計劃，對2,000億美元的中國商品加征關稅，不過落實速度多快還不明朗。

另一中資行交易員也表示，近期大行入市的頻率有所增加，尾盤做收盤價的跡象也比較明顯，估計也是不希望人民幣大幅波動。

全球匯市方面，美元周二全線上揚，兌主要貨幣上漲逾0.25%，美國與中國貿易沖突料將升級的疑慮，促使投資人買進美元。美元作為主要儲備貨幣，成為貿易爭端疑慮的首要受益者。自4月中旬貿易緊張局勢初現端倪以來，美指已累計上揚近7%。

路透北京/上海9月4日

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