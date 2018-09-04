橙天嘉禾(01132-HK)向美視角索償3738.4萬美元

橙天嘉禾(01132-HK)公佈，有關附屬公司鉅滿同意出售而美視角同意購買橙天嘉禾影城有限公司全部股權，代價按橙天嘉禾影城的企業價值人民幣33.87億元厘定。出售事項於2017年7月28日完成。

誠如訂約方所協定，第三筆保證金額(即總代價餘款)須自交割日期起計6個月當日的下一個營業日由鉅滿及美視角所指定併由託管代理運作的託管賬戶轉賬至離岸銀行賬戶。根據交割審計，鉅滿已計算出第三筆保證金額為人民幣2.52億元( 相當於3738.4萬美元)。

由於美視角併無就將第三筆保證金額轉賬至離岸銀行賬戶向聯合銀行賬戶的託管代理簽發聯合書面指示，託管代理無法向鉅滿支付第三筆保證金額。儘管鉅滿多翻要求，美視角仍未簽發聯合指示促使託管代理向鉅滿支付第三筆保證金額。鉅滿其後要求美視角的擔保人南海控股履行美視角的責任向鉅滿支付第三筆保證金額，但南海控股併無履行付款責任。

為保障集團的合法權利及權益，鉅滿已於2018年9月4日向美視角及南海控股展開法律訴訟索償3738.4萬美元(即第三筆保證金額)及尋求其他濟助，包括利息及訟費。

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