〈鉅亨觀點〉鞏固市占率 吃到飽流血戰沒完沒了

台灣電信業吃到飽資費盛行，且價格愈殺愈低，在全球可說是奇特的現象，儘管業者嘴裡喊著殺下去，對大家都沒有好處，可是卻沒有人先縮手喊停，今年來低價戰火從沒有真正停歇，反而愈演愈烈，488 學生專案戰火擴及教職員，就可以看出三雄誰也不讓步的態勢，因為，隨著未來 5G 的登場，擁有客戶，未來在推動加值服務上將更有優勢。



電信三雄母親節檔期的 499 之亂的衝擊好不容易略有平息，8 月的父親節平靜度過，但是，暑假近尾聲時，卻冒出個 488 學生專案，吃到飽資費戰傷營收、拉低 ARPU、影響獲利，更讓業界擔憂恐將禍延 5G，但是，在絕對不能輸的市場競爭下，只要有一家推出超值或超低價資費，其家兩家一定會馬上跟進，絕對不能把市占率拱手讓人。

4、5 月間的 499 戰火，從軍公教方案引爆，到母親節的 7 天促銷，催出逾 200 萬的申辦人潮，其實都是自家客戶解約改辦低資費的居多，新增用戶不到 1 成，但是，有客戶在手上，就是一個相對優勢，後續要推各項加值方案，不愁客源。

蘋果 iPhone 手機將上市，市場已傳出，因應單門號的 499 方案，電信業者已在研擬升級免解約金，或是搭配 iPhone 的方案，電信業者不透露目前的規劃，但是傳言卻是不斷，原因無他，因為今年最後一波的業績衝刺利器，iPhone 當仁不讓，一定要掌握住這波商機，綁在手上的低價資費用戶，當然也是目標對象。