〈低價吃到飽再起〉488學生吃到飽擴及教職員 電信三雄戰火再起

低價吃到飽戰火不息，上個月中無預警推出鎖定學生客層的 488 元單門號吃到飽方案，月底則是再發起新一波的戰火，學生吃到飽專案的申辦對象擴及公私立各級學校教職員工，電信三雄中華電 (2412-TW)、遠傳 (4904-TW)、台灣大 (3045-TW) 全部參加這場搶客戰。

遠傳在 8 月 16 日率先宣布推出青春無價學生單門號吃到飽 488 方案，攜碼、續約或新申辦都可以辦理，吃到飽之外再加贈網內、外各 40 分鐘語音通話，及每個月 60 分鐘的市話通話分鐘數，活動截止日為 10 月 31 日。

中華電以青春無敵學生方案應戰，分成月繳 388、588、688 元不同的資費，不過，最低的 388 元為前 6 個月吃到飽；台灣大祭出 488 元學生好 Young 專案，是電信三雄中唯一上網及網內互打雙飽方案。

學生吃到飽方案打了半個月，換成中華電率先加碼放寬申辦對象，8/30 起新增教育部立案公私立各級學校教職員工 (含正職、約聘、約僱人員)，需檢附員工識別證辦理，一證限辦一門，活動時間到 10 月 31 日。

遠傳則是在 8/31 跟進，新增教職員工適用資格，遠傳指出，教職員是指經教育部立案的公私立各級學校教職員工 (含正職、約聘、約僱人員)，持有效員工識別證正本本人辦理。

台灣大也加入戰局，限憑教育部認可的國小 (含) 以上學生或教職員證明文件 (在職專班、社區大學、空中大學、補習班、安親班、進修班、基金會均不適用) 申辦，專案時間到 9 月 30 日止。

電信業資費戰延燒，499 單門號吃到飽之後，488 學生 吃到飽專案登場搶客，除了鎖定學生族群，同時擴大到教職員工，鎖定大學生甚至國高中生、教職員等高達數百萬的潛在客層，電信業積極搶客。