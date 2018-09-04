〈Line Pay一卡通出包〉一卡通對外說分明

針對 LINE Pay 一卡通帳戶上線後，申請註冊狀況百出問題，一卡通今 (4) 日晚間發出聲明指出，若民眾有溢領回饋金情形，一卡通不會追回，未領到的未來整理資料後將補發，至於申請人的個資，絕對不會外洩。

一卡通指出，由於系統上線後，因申請踴躍致簡訊及網路頻寬服務量無法負荷申請需求，導致資料無法即時拋給各銀行端，使註冊及優惠提供產生錯誤狀況，昨天已儘速洽中華電信及系統服務商緊急處理，昨晚已解決簡訊發送問題，今日已請中華電信協助加大網路頻寬，以滿足民眾申請需求。

一卡通表示，民眾昨日因頻寬不足無法完成註冊者，已可重新申請完成註冊程序。

另外，針對部分民眾反應未領到回饋金或收到超額的銀行帳戶綁定優惠等問題，一卡通強調，該公司與銀行已著手處理，其中未領到優惠的民眾，將於彙整相關申請資料後統一發放，不會讓民眾有所損失。

一卡通表示，針對綁定台北富邦銀行的使用者，因行銷優惠程式判斷問題，發生領取到所有銀行優惠的情況，一卡通不會追回溢發款項。

至於民眾擔心，是否有個資外洩的疑慮，一卡通強調，此次的回饋金是統一由一卡通公司回饋至民眾的一卡通電子支付帳戶，並非直接連結到銀行，因此，沒有個資外洩至銀行之疑慮，請民眾放心。