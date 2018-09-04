〈Line Pay一卡通出包〉問題全因頻寬不足 溢發回饋金不收回

LINE Pay、一卡通昨 (3) 日才風光攜手推出「LINE Pay 一卡通帳戶」，昨天服務一上線，民眾紛紛湧入註冊，卻發生無法註冊、沒拿到回饋金優惠、或是不只拿到一家銀行回饋金等層出不窮的問題，對此，金管會今天已經介入了解，主要原因是一卡通系統頻寬不足的問題，目前狀況大致都已排除，金管會強調，溢發的回饋金優惠不回收，民眾可以直接使用。

「LINE Pay 一卡通帳戶」包括儲值、生活繳費、用戶間的對話群組可「轉帳」與「分攤付款」、及可用來搭乘大眾交通工具的「乘車碼」等全新功能，只要完成 LINE Pay 一卡通帳戶註冊就能啟用。

由於新功能很多，昨天一上線便湧入大批申請註冊的民眾，但註冊過程中，用戶遇到各式問題，有的人畫面一直出現「系統暫時發生問題，請再試一次」，有的人收不到簡訊驗證碼，還有註冊完畢後卻沒有拿到 88 元回饋金的，更有的人只綁定一家銀行帳戶，理應只會有一家銀行的回饋金，但民眾電子帳戶內莫名其妙多了 438 元，等於 5 家銀行和一卡通回饋金全部一起收到，可說是狀況百出。

銀行局副局長莊琇媛表示，發生這麼多狀況，經過向一卡通了解狀況後可歸納 2 原因：第一是網路流量頻寬問題；第二是系統負荷不過去，導致申請註冊無法順利、跟優惠有錯誤。

莊琇媛表示，這些資訊都是民眾去跟一卡通註冊，之後再綁銀行帳戶，問題都是在一卡通系統，客戶個資不會流出來到其他銀行，頻寬問題也是跟中華電信合作的問題，應該是一卡通沒有好好預估系統的需求跟頻寬的需求。

銀行局表示，一卡通回報頻寬問題昨天晚上就已經解決，優惠的問題今天早上 10 點也已經改善，消費者若有問題，可以直接聯繫一卡通，不需要打給 LINE Pay。

對於沒有拿到回饋金的用戶，一卡通表示會補發；至於拿到其他銀行回饋金的用戶，一卡通也承諾不會收回，請消費者放心。