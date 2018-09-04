個稅起徵點提高，社保徵收嚴格，如何影響我們的收入？

從2019年1月1日起，社會保險費由稅務部門統一徵收。這意味著，未來不繳、少繳、漏繳社保費的情況將無處遁形，稅務機關可通過保全措施、強製措施追繳社保費。之所以將社保徵繳上升到前所未有的嚴厲高度，背後是我國越來越龐大的老齡化群體、日漸走低的生育率和結婚率，以及入不敷出的養老金。

養老金情勢逼人，社保徵繳箭在弦上

特殊的國情造就了我國是世界上老人最多，也是人口老齡化速度最快的國家之一。據相關數據統計，截至2017年年底，我國65歲以上人口達到1.58億，佔總人口的11.4%，其中60歲以上人口達到2.41億人，佔比17.3%；預計到2050年前後，60歲以上人口將達到峰值4.87億，佔總人口的34.9%。從老齡化階段來看，我國正以飛馳電掣的速度向深度老齡化邁進，聯合國《世界人口展望（2017修訂版）》預計中國將用24年，即於2025年前後進入深度老齡化社會，比法國提前102年，比英國提前22年，比德國提前16年；此後再用9年時間即2034年邁入超級老齡化社會，最終於2060年後將老齡化比例穩定在30%左右。

龐大的老齡化群體猶如千鈞重負，讓社會喘息不止，但更加嚴重的是我們的生育率也在經歷一個跳水過程。根據國家統計局的數據，1970-1975年間我國婦女平均生育率為4.77，此後因為計劃生育國策及國民生育觀念改變等因素，2010到2015年間的平均生育率已降至接近1.2。也就是說，我國每個婦女一生生育的子女從4.77減少為1.2個。

而與迅速膨脹的老齡化規模和急速下降的出生率相伴的還有我們日漸走低的結婚率。據8月初民政部發佈的《2017年社會發展統計公報》顯示，2017年各級民政部門和婚姻登記機構共依法辦理結婚登記1063 .1萬對，比上年下降7.0%，其中25-29歲佔結婚總人口比重最大，佔36.9%。2017年依法辦理離婚手續的共有437.4萬對，比上年增長5.2%。

圖源：民政部

除此之外，選擇結婚不生娃，或者幹脆不結婚也已成為一種潮流。在一波又一波強大的反作用力作用下，養老金告急已成事實，建立養老金中央調劑製度、社保基金入市賺錢的“潛台詞”想必大家都懂得。囿於形勢緊迫，嚴格社保徵繳就成了弦上之箭。

對我們個人而言，最關心的則是社保徵收權劃歸稅務部門後，是否影響收入？

社保徵繳部門改變後，我們的工資是多了還是少了？

稅務部門徵收和社保部門徵收的最大區别在於稅務部門可以直觀地看到每個人工資基數，將在很大程度上杜絕過去按照最低基數繳納社保的問題。

舉個例子，以職工月工資10000元為例，按照北京市的社保規定。新政前，單位為了節省成本按照5000元的基數繳納社保，單位負擔2090元，個人負擔1103元，應稅工資8897，稅後工資8372.6元。新政後，單位必須按照實際應發10000繳納社保費，單位負擔4180，個人負擔2203，應稅工資7797，稅後工資7472.3元。

從表面上看，我們的到手工資少了900元，實際上，因為企業多繳納了2090元，我們未來的養老權益將更有保障，因為養老金發放的原則是多繳多得。

除了社保徵繳，目前的個稅起徵點上調也直接影響我們的收入。

個稅起徵點提高，減稅效應大

8月31日下午，關於修改個人所得稅法的決定正式通過。新個稅法規定：居民個人的綜合所得，以每一納稅年度的收入額減除費用六萬元以及專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除後的餘額，為應納稅所得額。也就是說，新的個稅起徵點確定為每月5000元，較之前的3500元提高了1500元。同時，個稅的部分稅率級距進一步優化調整，擴大3%、10%、20%三檔低稅率的級距，縮小25%稅率的級距，30%、35%、45%三檔較高稅率級距不變。

依然以上面例子說明，以應稅工資7797元計算，改革前需要繳納個稅324.7元，改革後隻需要繳納83.91元，減稅240.79元。如果再加上子女教育支出、大病醫療支出、住房貸款利息等專項扣除費用，基本不用再繳納個稅，力度還是比較大的。

如果僅僅從數字來看，社保徵繳權收歸稅務部門後可能會降低某一部分人的收入，但從長遠看，無論是嚴格社保徵繳還是個稅調整，對我們收入的影響都是正向的。

作者：董虹

編輯：賀秋霞

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