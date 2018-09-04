奇力新稱短期內電阻價格持穩 Q3毛利率有望挑戰40%

奇力新 (2456) 今日舉辦法人說明會，對於市場關心電阻未來價格走向，發言人田慶威表示：「目前奇力新電阻僅次於國巨(2327)，售價為市場第二貴，但還是賣得動，不會輕易調降。」田慶威認為，電阻自 6 月 1 日調價後，短期內沒有調漲價格的必要，而目前待消化訂單達兩個月，且每月持續接單當中，因此價格也不會輕易調降。對於市場傳出經銷商庫存消化不完，將影響未來電阻的價格，田慶威回應，經銷商存貨一定會過高，但存貨對於價格的影響只是暫時的，長期而言電阻供應仍將持續吃緊，目前訂單能見度已達年底，價格應會維持目前的態勢，沒有太大波動。



田慶威指出，由於 10 月中國十一長假，12 月則有客戶的庫存調節，因此今年營收高峰將落在第三季，而第四季為電感淡季，但看好旺詮今年第四季在去瓶頸化完成後，產能將由目前的 360 億顆提升至 400 億顆，有望彌補電感淡季業績，然目前不確定因素為中美貿易戰，第四季供貨量恐受到影響。



然在毛利率部分，田慶威表示，依目前自結數而言，7、8 月毛利率將大幅提升。法人預估，在旺詮產能擴張下，將帶動奇力新 7 月毛利率挑戰 40%，8 月毛利率則將更優於 7 月表現。



而在美桀 (5255) 部分，田慶威則提到，將於 11 月併入美桀，美桀去年營收約 5.79 億元美元，換股比例為美桀 1 股換奇力新減資後的 0.35 股，新股將於 10 月 12 日上市，減資後股本約在 23-24 億元。