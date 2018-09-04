業績連續虧損，蠟筆小新未來的路是否還會更艱難？

隨著國民經濟發展和居民消費水準的提高，休閒食品也成為人們日常食品消費的重要組成部分。近幾年，我國食品行業一直呈現良好的發展態勢，但隨著經濟下行的壓力，食品行業發展增速和盈利水準有所回落。

9月3日，蠟筆小新食品休閒食品集團有限公司（以下簡稱：蠟筆小新；股票代碼：01262-HK）在港交所公佈中期業績報告。一直以果凍和糖果產品聞名市場的蠟筆小新業績連續虧損似乎已成常態。

營收連續下降，淨利潤虧損已成常態

蠟筆小新成立於2000年，建廠初期，每年都以 30—50%的增長速度在不斷發展壯大。昔日曾與喜之郎、親親果凍並稱“國內三大果凍企業”，國內果凍市場佔有率在行業內排名第二。

根據最新中期業績報告顯示，截至2018年6月30日，蠟筆小新實現營業收入2.86億元人民幣（單位下同），較去年同期減少約34.3%，主要由果凍產品、甜食產品及其他休閒食品銷售下降導致；純利淨虧損額為0.53億元。

（圖片來源：港交所）

果凍產品方面。收益由2017年上半年的3.29億元減少約27.6%至今年上半年的2.38億元。主要由於停止生產低毛利率過沖產品系列，導致對果凍產品的銷售額造成負面影響。

甜食產品方面。其銷售額從去年上班年的0.68億元價降至今年上半年的0.3億元，下降幅度為55.7%。主要是由停止生產低毛利甜食產品系列同時，外海客戶訂單減少所致。

軟飲產品方面。其收益為人民幣0.15億元，同比減少13.8%；該部分毛利率卻有大幅改善，由去年上半年的11%上升至29%。對此，蠟筆小新表示，主要是公司多年來作出的調整音頻分佈的產品組合所做的努力開始落實。

分流市場，競爭激烈

從國內休閒食品結構來看，受消費者習慣變化的驅動，堅果、零食等休閒食品增長迅速，在一定程度上分流包括果凍、糖果巧克力等其他休閒食品市場。不僅如此，果凍行業發展不景氣，果凍企業產品創新升級過慢，不能適應市場需求，高端市場進口果凍的衝擊等因素影響都是導致蠟筆小新業績萎靡不振的原因。

因此，在產品市場需求持續疲軟，原材料價格持續上升的背景下，蠟筆小新在發展高端果凍的同時還要拓展其他休閒食品種類，培養旗下較為突出的明星產品，尋求企業發展新的業績增長點。

作者：劉玲玲

編輯：黎璐璐

港股解碼，香港財華社原創王牌專欄，金融名家齊聚。看完記得訂閱、評論、點贊哦。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)