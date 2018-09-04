【異動股】文化傳媒板塊走強 樂視網(300104-CN)漲停

午後，文化傳媒板塊走強，截止發稿，樂視網(300104-CN)再度漲停報3.77元，慈文傳媒(002343-CN)漲5.2%報11.94元，視覺中國(000681-CN)漲5.19%報30.63元，光線傳媒(300251-CN)漲4.4%報8.55元，華誼嘉信(300071-CN)漲4.31%報3.39元，印紀傳媒(002143-CN)漲4.23%報3.2元，北京文化(000802-CN)、華數傳媒(000156-CN)、華聞傳媒(000793-CN)等多股上漲超3%。

消息面上，近期影視圈稅改風波日漸明晰，2018年9月3日，橫店各影視工作室陸續收到稅務局通知：終止定期定額徵收方式，徵收方式將改為查賬徵收。通知顯示，依據《個體工商戶稅定期定額徵收管理辦法》，影視工作室已不符合個體工商戶稅收定期定額管理條件，2018年6月30日起將終止定期定額徵收方式，要求影視工作室45天内，按照定額終止前執行期内每月實際發生的經營額、所得額向主管稅務機關進行分月匯總申報，未按規定期限如實申報繳納稅款的，稅務機關將依法處理。終止定期定額後，徵收方式將改為查賬徵收。

據天風證券統計數據顯示，傳媒板塊整體表現欠佳，業績表現弱於A 股及創業板，併購效應減弱、報業&廣電&轉型公司内生性下滑以及樂視網等擾動是表現較弱的核心因素。

樂視網8月31日發佈控股子公司完成工商變更的公告稱，控股子公司樂融緻新已辦理完畢註冊資本變更等工商登記手續，併取得了天津市濱海新區市場和質量監督管理局核發的新《營業執照》。具體變更包括，樂視電視業務運營主體樂融緻新註冊資本從3.1億元變更為3.7億元，騰訊旗下林芝利創、江蘇京東邦能、世嘉控股、金銳顯、江蘇設計谷公司新進樂融緻新股東名單，分别持股2.78%、2.78%、1.85%、1.39%和2.2%。這意味著，樂融緻新今年初以來一直在推進的30億元融資，開始經逐步落地。

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