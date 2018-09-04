南電基板供不應求、Q4漲價 營運現轉機

受惠於伺服器、CPU 與繪圖晶片等對基板需求大增，導致基板供給吃緊壓力逐漸浮現，繼欣興 (3037) 後，南電 (8046) 也宣布最快 11 月調漲基板報價，幅度在一成內。此外受惠於基板與 PCB 與需求大增，法人圈傳出，南電第三季有機會挑戰單月與單季獲利，營運轉機性浮現。南電自進入今年下半年以後，基板需求大增，甚至有缺貨情況；基板需求主要取自，其一，中興與華為等通訊系統大廠啟動通訊零件的拉貨潮，帶動通訊載板需求大增，第二，伺服器訂單持續強勁，第三，PC 類客戶部分，因為多款新的 CPU 與繪圖晶片等推出，增加對基板的採購量等。



因需求明顯提升，加上近年來基板廠均無擴產，基板層數明顯提升導致總產能明顯銳減等，近來不論 ABF 基材或是 BT 基材的基板都有供給吃緊的消息傳出，並獲得台系三大基板廠南電、欣興與景碩 (3189) 的證實，且三大基板廠均有意在今年下半年調漲報價。



而對南電來說，受惠於基板訂單大增，加上傳統 PCB 板部分，網通、智慧手錶等穿戴裝置，以及汽車相關用板需求提升，法人圈傳出，南電第三季營收與獲利均會明顯優於第二季，挑戰單月與單季獲利。